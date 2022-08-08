科學家惡作劇用香腸扮作星系圖被罵翻 道歉表示要教育公眾這件事
撰文：中關村在線
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憑藉其對遙遠星系的迷人圖像，可以說詹姆斯-韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）已經吸引了全世界的想象力。最近，它也成為一個不那麼迷人的惡作劇的主題。7月31日，法國替代能源和原子能委員會主任Étienne Klein分享了一張圖片，他聲稱JWST拍攝到了半人馬座，離太陽最近的恆星。
「這是由詹姆斯-韋伯太空望遠鏡拍攝的。」克萊因（Klein）告訴他的91000多名推特粉絲。「這種程度的細節... 每天都有一個新的世界被揭開。」 數以千計的人相信了這個帖子的價值，並轉發了它，沒有發表評論。
科學家分享一張香腸照片，並指這是由韋伯太空望遠鏡所拍攝的。
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幾天後，克萊因承認，他所分享的實際上是一張黑色背景下的一片香腸的照片。克萊因說：「鑑於某些評論，我覺得有必要說明，這條顯示所謂半人馬座圖片的推特是一個笑話。讓我們學會警惕來自權威地位的爭論，就像警惕某些圖像自發的雄辯一樣。」
克萊因隨後為這個惡作劇道歉，並告訴法國新聞媒體Le Point（通過Vice），他發布這個圖片是為了教育公眾關於假新聞的威脅。他指出：「我還認為，如果我不說這是一張詹姆斯-韋伯的照片，它就不會如此成功。」在一切都說過和做過之後，克萊因分享了JWST最近捕捉到的卡特爾星系的圖像。這一次，他迅速向他的追隨者保證，這張照片是真實的。
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