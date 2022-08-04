Apple新版CarPlay有意進軍汽車產業　收集數據為Apple Car埋伏筆

蘋果（Apple）在6月發布了最新一代的汽車軟體CarPlay（車載IOS系統），可以利用駕駛者的iPhone驅動程式來取代了原本的儀表板，包含了剩餘燃料或是快速撥號等等的功能，市場認為如此CarPlay將有助於增加汽車製造商銷售車輛。然而，這更是蘋果為進軍汽車產業布局計劃中的一環。



蘋果工程經理艾蜜莉‧舒伯特（Emily Schubert）表示，美國98%的新車都安裝了CarPlay，且將近8成的美國汽車買方只會購買配有CarPlay的汽車。

由此可知，汽車產業正面臨著一個毫無吸引力的選擇方向；一是CarPlay妥協並放棄汽車軟體潛在的收入和改變汽車產業轉型的趨勢機會，二是投入巨額資金開發屬於自己的訊息娛樂軟體，並說那些想購買沒有Carplay的潛在新車車主。

Apple新版CarPlay進軍汽車產業，導航、支付全包辦。

+ 28

蘋果希望汽車在市場上分一杯羹

隨著科技快速進步，也大量導入汽車產業中，讓汽車可以連網與自動駕駛功能，並從汽油驅動轉向電力和電池驅動，汽車製造商會定期向車主銷售額外的服務和功能。

根據麥肯錫的一份報告，到2030年，汽車軟體市場將以每年9%的速度成長，快於整個汽車行業，分析師也預測，到了2030年，汽車軟體的銷售額可能達到 500億美元（約3900億港元），成長速度十分驚人。

CarPlay只要設定好支付憑證，再透過導航到加油站，就不需再透過信用卡刷卡流程，就能從車載螢幕買到汽油，不僅如此，目前停車、電動車充電和訂餐等App都開放CarPlay使用，之後也將推出可記錄商務旅行里程數的功能。

另外最重要的一點，就是新版CarPlay將允許蘋果收集用戶開車的各種詳細數據，對於蘋果未來要推出自家汽車，將會是非常有價值的資訊，目前蘋果的汽車集團及CarPlay團隊被分成不同的部門，並且一直處於高度保密的開發狀態。

「世界各地的汽車製造商，很高興能將這個新版本的CarPlay帶給客戶」舒伯特在展示包括福特、賓士和奧迪在內的14個汽車製造商品牌的簡報時表示。

雖然，通用汽車沒有在蘋果這次Carplay發表會的簡報名單上列出，但該公司已經從車載訂閱中獲得了每年20億美元的收入，並預計到2030年將成長到每年250億美元。

至於不支持CarPlay的特斯拉最近轉向銷售它的FSD駕駛輔助功能，包括自動停車和車道保持，每月訂閱費用高達199 美元。

另外，急起直追的中國的汽車製造商開始製造，將其應用程式將更深入整合到車內儀表系統的電動汽車，讓司機可以進行維修、與其他車主聯繫，甚至可以更換租用的電池。

延伸閱讀：Apple Car將於2025年推出！目標全自動駕駛 不會配備軚盤、腳踏

+ 4

CarPlay 可以產生新的收入

產業觀察家認為，汽車製造商需要接受軟體服務，並以懷疑的態度看待蘋果的產品，否則就有被甩在後面的風險。

AutoForecast Solutions高級分析師Conrad Layson說：「對於汽車產業而言，這是一個非常困難的時期，汽車公司認為他們仍在製造汽車，但他們不是，而是要在輪子上構建軟體，如果不這樣做，汽車製造商將無法向客戶銷售這些服務，並且正在失去線上服務和對於利用應用程式掌控客戶，進行客戶關係管理的能力。」

新版本的CarPlay可能會為蘋果帶來巨大的新興收入，如果用戶喜歡 iPhone的CarPlay界面，那麼他們就不太可能切換到Android手機，這是蘋果的策略重點，因為蘋果一直以來的大部分收入都來自於硬體銷售。

其次，雖然蘋果尚未向汽車製造商或供應商收取費用，但他可以像銷售 iPhone軟體一樣銷售汽車服務。今年6月，Apple透露他們已經轉到汽車駕駛座中的功能，據《路透社》報導，今年夏天宣布的一項新功能將允許CarPlay用戶導航到加油站並從汽車儀表板支付燃料費用。

蘋果已經從App Store中創造了數百億美元，如果決定對汽車服務收費，該公司肯定會再提高軟體這一塊的收益。

2021年，蘋果App Store的總銷售額在700億美元到850億美元之間，其中佔 15%到30%之間，具體的占比取決於應用程式，Apple目前不收取在iPhone應用程式上購買的實物商品或服務的百分比。

一旦當人們使用Apple的Maps應用程式時，蘋果就可以了解哪些路線最受歡迎以及何時車流量最高，還可以查看哪些CarPlay應用程式正在獲得關注和下載。

汽車公司仍持懷疑態度

蘋果表示，像本田、日產和雷諾這樣的重量級廠商「很高興」支持新的 CarPlay，蘋果簡報上代表的14個品牌在2021年交出超過1700萬輛汽車，但汽車公司可能不像蘋果所說的那麼興奮，他們中很少有人宣布將支持新CarPlay 的模型，而且大多數都是不置可否的。

汽車製造商缺乏承諾可能是時間和產品週期問題：蘋果表示，汽車將在明年年底開始發表，但冷酷的反應也可能是因為新的CarPlay代表了蘋果與汽車關係的重大轉變。

新的CarPlay將要求汽車的系統將即時訊息傳回用戶的iPhone，並在那裡將對其進行分析並且蒐集到蘋果自己的軟體中，並在汽車的螢幕上呈現，蘋果的界面還將包括車輛控制，根據蘋果的宣傳影片，用戶可以點擊蘋果設計的螢幕按鈕來打開空調。

至於汽車製造商是否會放棄對車內體驗的控制，這對於汽車行業來說可能具有戰略意義，特斯拉和Rivian等精明的數位優先電動汽車製造商因用戶的抗議而避開了 Apple CarPlay可能是出於戰略原因。

如果車載電腦和螢幕最終主要顯示蘋果的界面，那麼汽車製造商將無法向客戶銷售這些服務，他們可能會失去線上服務、應用程與的客戶關係建立的能力。

延伸閱讀：

Apple Car尚未出世，蘋果計畫先以CarPlay在智慧汽車市場站穩腳步

蘋果正測試9吋可凹折螢幕，郭明錤：初期可能應用在平板裝置

【本文獲「數位時代」授權轉載。】