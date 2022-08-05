智能手錶是雞肋還是必需品？　除了顏值和看時間外還有這2大功能

自從蘋果發佈Apple Watch後，智能手錶這個概念很快就被市場接受，並且在短時間內開闢出一個龐大的智能手錶市場。數據顯示，2021年中國智能手錶市場規模為295億元，預計2025年超過400億元，市場也從腕帶手環到腕帶手錶的轉變仍在繼續。



雖然運動健康智能手錶裡的代表產品Apple Watch誕生了快7年的時間了，智能手錶的市場規模和用戶數量也在與日俱增，用戶數量也在快速增長。但是對於很多人來說，智能手錶依然只是一個裝飾品，很難將其作為必要的個人設備，並且依舊有不少人還是不確定自己實際是否需要一台這樣的產品。

▼▼▼到底智能手錶是雞肋還是必需品？▼▼▼

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近兩年華為、小米、OPPO、Samsung等多個品牌都入局了智能穿戴市場，讓這個市場充滿了活力。在下半年，智能手錶龍頭蘋果及最大VR裝置供應商Meta將在下半年同步發表穿戴設備新品，Samsung、小米等品牌廠緊隨其後也將陸續發表新品，一加也計劃今年第三季度在國外市場推出一系列新的可穿戴智能設備，可以說這將是智能手機以外重要新戰場。

但面對產品越來越豐富的智能手錶市場，似乎並沒有扭轉大夥對於智能手錶的看法。 2021年有16%的中國用戶購買可穿戴手錶的目的是用於時尚裝飾，並且還有80％的用戶表示在購買可穿戴手錶後，依然會佩戴自己的傳統手錶。

目前消費者對於穿戴設備的爭議仍然存在，直至今日「智能手錶到底是必需品還是雞肋？」依然是討論的熱門話題。

有網友表示，電池技術沒有突破無法支撐它強大的功能，續航表現讓智能手錶略顯雞肋。也有用戶覺得智能手錶能幫助我們隨時查看健康狀況，它的實時性、便攜性、連續性優勢，是其他任何試圖進行健康管控的智能設備所無法比擬的，實用性很強。

那麼，幾乎人手一台的智能手錶是雞肋還是必需品，真的就那麼好用嗎？

在搞清楚這點之前，我們需要重新認識一下智能手錶。

過去只能用來看時間的手錶，隨著移動技術的發展現今也可以通過智能手機或家庭網絡與互聯網相連，具有提醒、導航、校準、監測、交互等其中一種或者多種功能，這種新手錶就被稱作智能手錶。

2014年6月26，在Google的I/O開發者大會上，Google發布了專門針對智能手錶的操作系統Android Wear，同時Samsung和LG分別推出了Gear Live、G Watch、Moto360三款基於Android Wear的操作系統。同年9月10日，蘋果推出了Apple Watch，被蘋果CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)稱為「革命性產品」。

從智能手錶誕生之初，許多專業人士認為智能手錶將通過各種傳感器隨時觀察、記錄你的種種行為，會比任何一個電腦都更了解你，然後讓各種物聯網設備自動為你服務，它將是打開物聯網時代的鑰匙。

不過可惜的是，以目前的技術水平，物聯網時代離我們仍有一段距離。

但不得不說，隨著各大廠商的紛紛入場，市場需求逐漸釋放，用戶對可穿戴產品的消費在回歸理性，外觀美感、品牌象徵和運動健康傳感技術的應用成為了拉動市場需求的重要因素，也奠定了可穿戴市場迭代的基礎，以及各大品牌的細分賽道。

以品牌為例，在智能手錶中蘋果是一個非常特殊的存在，Apple Watch是為數不多「賣手錶能買手機」的品類，且18小時的電池續航與國內品牌智能手錶長達一周的超長續航時間無法相提比較，但憑藉其高性能表現以及支持與各種iOS設備之間的互連交互體驗，和運動健康監測一塊內置的高精度傳感器，促使它其成為了不可替代的市場領導者，可以說是Android Wear年代下，Android的智能手錶幾乎無法對Apple Watch的市場地位造成任何影響。

華為已經形成了針對高端商務人群的WATCH數字系列和WATCH GT系列、針對運動人士的FIT系列和GT系列、主打專業健康的華為WATCH D以及兒童手錶系列，整體產品線佈局廣泛。

按現有市場產品來看，根據搭載系統來劃分，智能手錶可以分為：



1）搭載蘋果watchOS、Android Wear Os以及在它基礎上的定制系統、鴻蒙Os、Tizen Os系統的智能手錶；



2）搭載簡易系統的智能手錶。

以上兩類的區別是，有智能係統的手錶可以安裝App，甚至單獨安裝eSIM卡，有更多智能功能可以供我們選擇；而搭載簡易系統的手錶，功能表現一般，價格也便宜，就是雷軍口中的「大號手環」。



而根據主打使用場景和針對人群，智能手錶可分為：



1）適合大多數成年人日常及商務場合佩戴使用的智能手錶



2）老人/孩子看護型智能手錶；

這個按照需求挑選即可。



按主要功能定位來界定，智能手錶可以細分為：



1）運動、健康監測；



2）全面智能體驗。

前者又分為簡單計步和全面的運動功能，後者則提供通知、應用程序擴展功能。並且，不同的內置功能所需的芯片以及內置傳感器精度也是不一樣的。



總的來說，智能手錶可以歸列為兒童手錶、運動手錶、健康智能手錶以及GPS智能手錶。運動手錶比較出名的品牌有華為、Amazfit、蘋果、佳明等，而健康智能表比較出名的也有dido、ADZ等品牌。

延伸閱讀：智能手錶｜Apple、華為、小米三大品牌比拼 認清要求揀心水手錶

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了解完之後我們回過頭來看，智能手錶除了顏值和時間外，能為我們帶來什麼？

1）信息的推送和及時通知

我們在智能手錶上可直接查看短信、微信、Whatsapp等消息通知，防止錯過重要事情，同時通過設置來電震動，放心讓手機在公共場合處於靜音狀態，不會對他人造成乾擾。如果購買帶e-sima功能的智能手錶，在一定程度上我們可以脫離手機單獨使用。

2）運動健康監測

隨著人們對健康問題的持續關注，心率、血氧、運動模式監測等運動相關功能已經成為了大多數智能手錶的標配，在傳感技術和應用未來在健康場景下的深入挖掘，血壓、血糖等也成為了部分智能手錶的主打功能之一。

不僅如此，依靠於越來越精確的傳感器，智能手錶除了在健康監測方面數值越來越準確外，還在行為軌跡、GPS上的定位也十分精準，現大多數智能手錶都支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS全球五大衛星定位系統，為戶外出行保駕護航。

如果智能手錶內部裝有NFC芯片的話，可以代替刷門禁卡，超級方便；裝有eSIM卡可以實現獨立通話。可以和手機聯動，甚至有的智能手錶可以配合聯動智能家居，物物互聯的便捷性能為我們的日常生活帶來更多的趣味性。

綜合而言，智能手錶是一種既有「裝飾屬性」，也有「功能屬性」的個人終端產品。選擇智能手錶的時候，一個是看買給誰用的、主要想實現什麼需求，像是給年邁的長輩使用，買太多功能使用複雜的手錶不就妥妥變成「雞肋」了嘛。而想對自己運動、健康等進行監測，它也的確是一個十分便攜好用的「必需品」產品。

華為有個理念叫作「watch is watch」，手錶應該作為獨立終端發揮獨特的生態價值。而手錶有一個特性是時刻都可以緊貼著人體皮膚，那麼就可以為用戶時刻提供健康數據。

因此，高顏值可以說服用戶購買決策，長續航保證用戶使用活躍度，而健康管理則真正體現智能手錶的價值。持續加碼長續航和健康功能，或許才能幫助智能手錶完成向「必需品產品」的進化。

而我們如果要購買智能手錶的話，建議認准自身需求和預算，做好加減法，只要不買到劣質產品，大部分產品在正確的使用方法下也是能滿足我們大部分日常需求的。

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