5個買顯示器該看的參數　分辨率、刷新率點揀好？　呢個尺吋最Fit

顯示器幾乎是現代人必不可少的工具，無論是辦公還是娛樂都離不開顯示器的支持，而對於普通人來說不難發現，統一尺吋，同一分辨率下的顯示器的價格千差萬別，有的顯示器價格可以做到幾百元，有的顯示器價格卻能賣到幾千元。



為什麼一樣大的顯示器會差價這麼大？對於普通用戶來說顯示器多大才是最合適的？今天就來聊聊顯示器的話題。

▼▼▼買顯示器應該看的5個參數▼▼▼

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顯示器的尺吋：並非越大越好

關於顯示器的尺吋，很多人認為買大不買小，的確隨著面板成本的下降和技術的成熟，顯示器的尺吋確實可以越做越大，但對於用戶而言也並非越大越好，舉個極端點的例子，給你一個75吋的電視，你坐在電視前50cm的地方，人眼的視覺不但不能看到全屏，而且會有頭暈目眩的感覺。

正常情況下以桌面距離為例，普遍大家距離都會控制在40-70CM左右，這個距離下建議顯示器尺吋不要超過32吋，否則視覺體驗上就會不太舒服。

顯示器的比例：按照用途買就行

目前主流一點的顯示器比例主要有三個，分別是16:9、21:9、32:9三種，其中最主流的還是16:9，這基本上也是絕大部分人群會選擇的一個比例。

21:9的顯示器進入主流市場也已經有很長一段時間了，這個顯示器的比例相當於在16:9的基礎上又加長了一小節，用途很明顯，這個顯示器的長度更長，寬度不會改變。這種顯示器適合的人群是編輯工作者或者是證券從業者。可以在單一的屏幕上顯示更多的信息，比如股票的走勢線、更長的EXCEL表格等等。

32:9是近幾年Samsung推出的一個特殊的尺吋，其實就相當於2個16：9的屏幕拼成了一個屏幕，但較比兩個屏幕拼接優勢就是中間無拼接痕跡，同樣顯示尺吋也更大。這個比例的屏幕同樣在辦公領域對於左右信息超長顯示有需求的人群來說同樣適用，而且由於尺吋帶來的左右視角的加強，也比較適合玩一些需要視野的遊戲，比如競技、賽車等等。

顯示器分辨率：分辨率越高越細膩 但硬件要求也越高

目前主流的分辨率就是1080P、2K和4K三種，理論上來說顯示器的分辨率越高，你所能看到的畫面的細膩程度也就越高。

但高分辨率意味著高價格，同時也意味著你需要更高的電腦硬件去支持，如果你不是遊戲用戶或者對畫質追求的影音用戶，僅用作日常辦公，我建議選擇1080P或者2K分辨率的顯示器就非常不錯，價格划算，同時對硬件的要求也不會太高。

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刷新率：遊戲玩家必看 但高刷需要配套顯卡支持

對於遊戲玩家來說，非常有必要上高刷顯示器，普通顯示器的刷新率一般在60Hz、75Hz左右，而遊戲顯示器的刷新率通常會在144Hz、甚至更高的240HZ。

的確更高的刷新率可以讓畫面顯示更流暢，非常適合顯示高速遊戲畫面，但同樣並不是所有的顯卡都支持高刷，如果你的顯卡不支持高刷，即便你購買了高刷屏幕，你的顯示器也達不到高刷的效果，這樣對於用戶來說就是浪費錢了。

色域色深色準：設計師、攝影師需要多關注

色域、色深、色準主要影響的就是顯示器畫面的顯示顏色情況，其中色域影響了色彩的還原度，理論上來說色域越高，顯示的顏色就越多；色深主要影響的就是色彩過渡的平滑性，色深較低時，畫面可能出現色彩斷層；而色準則影響了色域覆蓋範圍內的顯示器顏色的準確度，△E 值越低準確度越高。

對於色彩關注最剛需的可能就是設計師和攝影師，對於這些專業人士來說，色域建議99%-100%sRGB之間，色準△E ≤2，色深在10bit左右是比較好的選擇，分辨率可以選擇2k的分辨率。

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