鴻蒙Harmony OS｜7個步驟　將HUAWEI MatePad變成電腦外置顯示器

HUAWEI HarmonyOS 擁有強大的同步功能，除了手機與平板電腦外。HarmonyOS 還可以將 MatePad 平板變成電腦外置顯示器，令辦公起來更加方便，今次就教大家如何使用這個新功能。



今次筆者就搵來 HUAWEI MateBook D15 與 HUAWEI MatePad Pro 作示範，實試HUAWEI 平板變成 HUAWEI 電腦外置屏幕使用。

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Step 1. 開啟電腦的HUAWEI PC Manager並以同一HUAWEI ID登入，並選擇「Connect your tablet」。

Step 2. 系統就會出現要連接的設備

Step 3. 連接成功後，HUAWEI PC Manager 預設會啟動「Collaborate」模式，你可切換至「Mirror」模式或「Extend」模式。

Step 4. 如果選用「Mirror」模式，就可以將電腦內容以鏡像方式複製到 HUAWEI MatePad Pro 上，再可透過 HUAWEI M-Pencil 於平板電腦上控制 Window 系統。

Step 5. 利用「Mirror」模式，更可以將電腦上的遊戲以鏡像方式複製到 HUAWEI MatePad Pro 上。

Step 6. 如果選用「Extend」模式，就可以將 HUAWEI MatePad Pro 變成 HUAWEI 電腦外置屏幕使用。只要將電腦視窗內容拉向左到MatePad Pro 上，就可以達到外置屏幕使用效果，令用戶同時開啟多個視窗，重而提升工作效率。

Step 7. 而「Collaborate」模式就是可以以鍵盤及滑鼠同時在平板及電腦上使用，更可以將電腦及平板內的檔案互傳。

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