鴻蒙Harmony OS｜7個步驟　將HUAWEI MatePad變成電腦外置顯示器

HUAWEI HarmonyOS 擁有強大的同步功能，除了手機與平板電腦外。HarmonyOS 還可以將 MatePad 平板變成電腦外置顯示器，令辦公起來更加方便，今次就教大家如何使用這個新功能。
今次筆者就搵來 HUAWEI MateBook D15 與 HUAWEI MatePad Pro 作示範，實試HUAWEI 平板變成 HUAWEI 電腦外置屏幕使用。
Step 1. 開啟電腦的HUAWEI PC Manager並以同一HUAWEI ID登入，並選擇「Connect your tablet」。
Step 2. 系統就會出現要連接的設備
Step 3. 連接成功後，HUAWEI PC Manager 預設會啟動「Collaborate」模式，你可切換至「Mirror」模式或「Extend」模式。
Step 4. 如果選用「Mirror」模式，就可以將電腦內容以鏡像方式複製到 HUAWEI MatePad Pro 上，再可透過 HUAWEI M-Pencil 於平板電腦上控制 Window 系統。
Step 5. 利用「Mirror」模式，更可以將電腦上的遊戲以鏡像方式複製到 HUAWEI MatePad Pro 上。
Step 6. 如果選用「Extend」模式，就可以將 HUAWEI MatePad Pro 變成 HUAWEI 電腦外置屏幕使用。只要將電腦視窗內容拉向左到MatePad Pro 上，就可以達到外置屏幕使用效果，令用戶同時開啟多個視窗，重而提升工作效率。
Step 7. 而「Collaborate」模式就是可以以鍵盤及滑鼠同時在平板及電腦上使用，更可以將電腦及平板內的檔案互傳。
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