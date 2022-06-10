快充會傷害電池？　8個手機電池常見疑慮　另附延長電池壽命技巧

手機在使用一段時間之後，電池健康度難免會因為日常使用跟著下滑，有時可能會出現耗電情況大增的問題，如果希望手機電池壽命更長一些的話，可以嘗試使用手機內建的電池維護工具來保護電池，或是建立更愛護電池的充電方式來延長電池健康度，這篇我們將整理多個小方法來幫助使用者提高手機的續航表現以及延長電池壽命，讓手機使用年限可以拉長。



8個常見的電池相關問題

電池可以說是智慧型手機的命脈，雖然說手機使用的鋰電池發展已久，但有不少人還是對於鋰電池的使用方式不甚了解，接下來我們整理了數個與手機使用習慣相關的電池問題，來幫助使用者調整使用習慣，進而提高電池壽命。

常會遇上的8個手機電池相關疑惑

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Q1：快充到底會不會傷害電池呢？

這幾年手機充電速度發展的很快，從50W快充商用到120W快充正式進入市場也才過了兩年多左右，更有廠商宣告將要推出150W充電技術，9分鐘就能充飽4,500mAh手機電池，240W快充也進入實驗室測試中，但這麼快的充電速度會不會對手機電池造成傷害，或甚至有安全性問題呢？

以目前提供最高120W快充的小米為例，其全球發言人 Daniel Desjarlais 在去年曾表示，小米的快充採用雙電芯設計，電流輸入時可以分成兩路通道為兩個電池充電，進而縮短充電時間，在小米的測試之下，以快充方式充電兩年（800次循環），電池健康度仍有80%；若以目前最高支援27W快充的蘋果充電規範做為對比，蘋果電池設計是經過500次完整充電循環後的蓄電量可維持達原有容量的80%，因此就實驗室數據來看，快充速度快慢對於電池傷害程度差異不大。

不過最理想的狀況還是，在需要快充時才使用快充功能，但有比較長的時間可以充電時使用一般充電器幫手機充電（例如晚上睡覺時），這樣可以更進一步確保電池的健康度。

Q2：使用非原廠充電器或充電線會傷害電池嗎？

目前市面上有非常多優秀的手機週邊廠商，其推出的充電線材和充電器選擇多元，像是原廠通常比較少見「編織」充電線材，但編織充電線的彈性和耐磨程度通常比 PVC 或 TPE 材質的充電線來得更出色，此外，在充電器的選項上，副廠大多比原廠提供更多不同瓦數、不同輸出埠的選擇，這對於不只擁有一台裝置需要充電的消費者來說可說是選購的一大誘因；因此在選購充電器材和充電線時主要看的不是原廠或是副廠，而是看該充電線材是否有通過相關認證，例如蘋果充電線至少要通過蘋果官方的MFi認證、要幫支援快充的手機充電也要購買能提供高電流傳輸的線材，購買充電器時至少要通過經濟部標準檢驗局的 BSMI 認證，若是來路不明或是包裝上根本沒有標示安全認證的充電器材最好不要買，避免在使用過程中發生危險。

Q3：如何判斷電池已經老化到應該要更換了？

除了電池已經膨脹，或是續航力已經明顯不敷使用，毫無疑問的要直接更換電池之外，其他還有哪些情況需要更換電池呢？

如果是使用 iPhone 的話，建議在電池健康度低於80%時就可以更換新電池，有些 Android 機型內建手機診斷功能，可以一鍵判斷電池是否應該要更換；另外還有像是手機充電時如果電量會快速上升、使用時電量會快速下降、或是明明電量還剩10%卻自動關機，這種明顯和平常電池狀況不同時，也是表示手機電池可能老化或是出了問題，平均來說，手機大概使用二至三年就會比較明顯的感覺到電池老化應該更換。

至於什麼時候是換電池的最佳時機？通常電信業者一年會推出三四次的電池更換優惠服務，只要預約就可以享有電池更換的優惠價，不妨趁這些機會幫手機換上新電池。

Q4：作業系統更新到底會不會影響續航力？

每當有手機推出作業系統更新時，在網路論壇和討論區中，常常都可以看到有使用者反應，我的手機「好像」變得更耗電了，真的會每次更新手機都變得更耗電嗎？

大多數的作業系統小版本更新不太會讓電池續航力變差，即使剛更新時有續航力變差的情況，但幾天後經過軟體重整和最佳化調整，一般來說不太會影響電池續航表現，還可能會讓續航力表現變好，若有大規模的更新後續航力下降的情況，通常廠商會很快推出新的更新版解決耗電問題；但若是年度的大版本系統更新確實是有可能因為手上的機型較舊，出現續航力不如原本的狀況，站在安全性的角度而言，筆者還是會推薦有更新就安裝，但若真的是很擔心電池續航力受影響，也是可以等一段時間觀察其他人的使用情況分享，再決定是否要安裝。

Q5：充電充太飽會傷電池嗎？一定要完全沒電才能充電嗎？

過去鎳鎘電池時代的電池記憶效應，導致有很多人習慣在拿到新電器時會先充飽電，或是等完全放電之後再充電，但現在手機使用的幾乎都是鋰電池，幾乎不太會有電池記憶效應產生，此外，在電池設計的過程中廠商也都會設計電池保護機制和控制IC，避免電池過度充電引發危險，至於將手機用到完全沒電再充電則是不建議，這樣反而會影響電池壽命，最好的狀態就是讓電池維持在20%至80%之間這樣才能延長電池的使用時間。

Q6：一段時間不使用手機的話，該怎麼確保電池健康度？

以蘋果官網建議為例，如果一段時間不打算使用手機，最好是讓手機電池電量維持在50%左右再關機，不用把電完全充飽，也不要完全放電。若是在充飽電的狀態下存放手機，可能對會導致電持續電量降低，讓續航力縮短，反之，若是在完全沒電的狀態下存放手機，電池會進入深度放電狀態，導致沒辦法再充電。

此外，存放時記得要把手機關機，且把手機放在低於32度、陰涼、乾燥環境中，若是存放超過6個月未使用，記得每6個月都把手機拿出來把電池充飽到50%左右，這樣才能確保電池不會因為長時間沒有使用出了問題。

Q7：邊玩遊戲邊充電會傷害電池嗎？

有說法說，邊玩手機邊充電會傷害電池，更正確地說是邊玩手機時由於手機溫度會提高，這時充電的話電池溫度也會提高，鋰電池最佳的使用溫度在0度到35度之間，若溫度升高的話確實會影響電池健康度，因此才會有人建議不要邊玩手機邊充電，除了邊玩手機邊充電之外，若是裝著會影響散熱的保護殼充電也是有可能影響電池壽命。

現在有不少手機標榜透過散熱技術和充電效率分配來讓使用者可以邊玩邊充電，建議使用者如果手機摸起來是常溫時邊玩邊充沒問題，但如果手機變得有點燙手最好還是先休息一下，讓手機散熱後再繼續玩，這樣不只能保護手機電池，同時效能也不會因為高溫受到影響，玩起遊戲來比較暢快。

Q8：在高溫環境下使用手機會傷害電池嗎？

大部分智慧型手機最理想的使用溫度落在16度到22度之間，不過在0度至35度之間操作都沒什麼問題，但若是長時間將手機暴露在35度以上的高溫環境，例如夏天放在室外車上直曬太陽，可能會損害電池的蓄電量，讓電池無法發揮100%的續航力，若是在操作中發現手機已經跳出過熱警告，最好立即暫停使用手機，把手機放在比較涼爽的環境中冷卻後再繼續使用。

此外，若是在高溫環境下充電也可能為傷害電池，以 iPhone 為例，當手機認為溫度過高時，會限制充電超過80%，藉此來保護電池。至於低溫的話對電池的影響相對只是暫時性的，只要回到一般室溫就會恢復正常運作。

利用手機內建設定達到省電效果

不只使用者想要提高手機的續航力，廠商在設計手機時也會盡可能的提高電池續航表現來讓使用者更願意入手該牌手機，因此目前大多數的智慧型手機內建多種不同的省電功能，讓使用者可以依照自己的使用情況開啟。

查看App的電池用量狀況

有時候手機耗電不一定是系統本身問題，可能是 App 本身設計就耗電或是更新後變得耗電、也可能是 App 取用了定位功能、或是它不斷在背景運行導致耗電量增加，這時可以從設定中的電池查看不同 App 的用電狀況，若有用電量過高的 App 可以減少其背景活動、取消其取用定位功能的權限，或是直接刪除該應用程式來節省電力。

減少不斷搜尋Wi-Fi的機會

或許你有注意過，有時候手機在新環境中要搜尋可用的 Wi-Fi 時，電池電量突然就掉了1%到2%，這是因為手機在搜尋可用 Wi-Fi 時會增加和分享器溝通的頻率，就會增加電量消耗，建議如果已經知道要連接的 Wi-Fi 名稱就直接點選就好了，減少手機搜尋的機會就會比較省電，連上 Wi-Fi 後因為傳輸距離相較於行動網路短，加上功率低，手機連 Wi-Fi 通常可以比使用行動網路省下一點電量消耗。

若是在行動網路不佳的環境下使用手機，例如山上、海邊，手機也可能要不斷搜尋更佳的行動網路，這時也會增加手機耗電，如果確認有一段時間不需要網路的話，可以乾脆開啟飛航模式，讓手機不要把電力花在尋找訊號上。

啟動省電模式

幾乎所有智慧型手機在電量低於20%時會詢問使用者是否要啟用省電模式，若短時間內沒辦法幫手機充電的話，建議直接套用省電模式，讓手機關閉非立即需要的 App 背景運作和通知接收，藉此達到省電效果；若想要達到更省電的效果以延長電池續航的話，有部分手機還提供超級省電模式，這時會將螢幕畫面變成暗色，同時還會關閉不必要的程式，讓手機可以撐更長的使用時間。

使用最佳化充電設定

近年來的手機大多設計了最佳化充電功能，讓使用者整晚插著電源充電時不至於因為過度充電導致電池受損，只要從設定中啟用最佳化充電，手機就會自動學習使用者的充電習慣，在電量充飽到80%之後變成涓流充電，一直到早上起床之前才幫手機充飽電。

不過使用最佳化充電功能時也要注意例外情況，例如平常固定八點起床準備上班，但臨時隔天需要五點起床的話，手機可能會不知道五點前就要幫你充飽電，因此有可能起床時手機電量只充到90%或95%，因此在這樣的例外情況時，睡前記得關閉自動化充電功能。

調整螢幕點亮設定

高亮度的螢幕是減少電池續航力的原因之一，如果想要減少耗電，可以將螢幕自動關閉時間設定短一點，例如只要閒置30秒就自動關閉螢幕，此外，有些手機提供 Always-On 顯示、雙擊螢幕快速點亮手機等設定，將這些便捷功能全都關閉可以最大幅度減少手機螢幕被點亮的機會，可以多少增加一點續航力，不過如果真的要這樣設定才能享有更長的續航，建議如果預算允許的話還是直接更換電池或是換一台新機，不然用起來綁手綁腳的也不太方便。

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