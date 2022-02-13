手機進化︱防水兼輕薄機身成為潮流　能否回到可拆電池時代？

一篇《弊大於利 用戶苦一體式不可拆卸電池手機久矣》引起網友熱議，就連工信部都出台政策稱手機將變回可拆卸政策，雖然有些理念很值得贊同，但我覺得十年前取消的設計，沒必要再2022年再出現了。



▼▼▼即睇可拆卸電池手機現今不流行的原因▼▼▼

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01 防水的功能用戶覺得沒用？

如果手機取消了一體化的外觀，改為可拆卸電池或是模塊化的設計，那麼首要解決的難題那就是防水。

防水，可以說是智能手機走向無拆卸第一個解決的問題，平日裏可能用戶會覺得它沒用，然而一旦手機進水引起短路，手機只能報廢，售後也不給保修，會給用戶帶來了不少的麻煩。這些「保護」可能是無形的，一旦出事就小不了。

這也是為什麼Samsung Fold 3手機要花不少金錢和時間解決摺疊屏防水的問題，普通手機防水一樣值得重視。

而10年前的可拆卸時代，一款手機做到防水其實是很難的事，然而到了一體化的智能機時代，防水卻不是需要那麼高的工藝要求和成本。

02 120W快充滿足不了你了？

在十年前，手機做成可拆卸的電池，無非是在用沒電之後能夠第一時間通過換電的方式讓手機繼續使用。而目前，這種功能大可不必。

目前市面上動輒幾十W、100W、120W的快充，最快十幾分鍾就能充滿100%的電量，基本解決了目前智能手機續航的問題，而且隨著「共享行動電源」遍佈大街小巷，沒電了真的可以用一下救個急。

所以單憑「續航」來說就要重回可拆卸電池的手機時代，這一點不能苟同。

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03 手機一體化的輕薄機身不要了？

一旦重新回到十年前的可拆卸設計，那麼手機的機身就不會做到輕薄。

最早iPhone的出現或許正式拉開了一體化手機的行業序幕。一體化的機身做的很輕薄，並且脫離了按鍵佈局的束縛，隨後HTC等手機開始了觸屏Android時代，拿當初的HD 2手機為例，已經將全後殼拆卸改成了半殼拆卸，而這種設計的意義也在於手機的輕薄化設計。

「可拆卸」和「輕薄」這兩種概念是相悖的，不可能一同出現。

最後：什麼時候才應該重回可拆卸電池時代

1：電池能夠做的輕薄，好攜帶，並且裝在包裏不會出現任何危險等問題

2：手機能夠做到繼續輕薄，並且不會像iPhone 6 Plus那樣會被壓彎的情況下

3：多買一塊原裝電池的價格，能和現在移動電源一個價位段或是更便宜

4：解決密封、防水的問題

解決了以上幾點，我想那才是可拆卸電池的手機時代該重新普及的時代。

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