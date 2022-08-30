傳華為推入門款P50 Pocket　配Snapdragon 778G外機價會更便宜？

去年熱賣的揭蓋式摺屏手機華為 P50 Pocket，近日有傳即將迎來系列新作，不過傳聞指其或配備 4G 定製版 Snapdragon 778G 晶片組，故可能為定位相對入門款式。



據國內媒體報導，較早前有型號為 BAL-AL80 的華為手機在國內入網，其可能為傳聞中揭蓋式摺屏手機 P50 Pocket 的新款機型。

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而國內爆料達人「旺仔百事通」又在微博帳號提到，這款稱為 Pocket New 的裝置，或將採用中高階定位的高通 4G 定製版 Snapdragon 778G 晶片組。

考慮到原版 P50 Pocket 配備 4G 定製版 Snapdragon 888、而同廠多款中高階產品給 P50E、nova 9 及 nova 10 等作品，均採用 4G 定製版 Snapdragon 778G 做法，這款未發佈新品 Pocket New，頗大機會為定位相對入門的揭蓋式摺屏新作，或擁有較相宜的開售價格。現版本 P50 Pocket 配備 6.9 吋 120Hz 摺屏、配機面萬象雙環設計，如 Pocket New 確實發佈，或可能沿用此一設計。

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