手機升級HarmonyOS 3.0後　3個桌面功能有驚喜　卡片堆疊化繁為簡

HUAWEI HarmonyOS 3.0系統發布已經有一個月了，大部分華為用戶應該已經升級了吧，不知道大家對HarmonyOS 3.0系統的體驗怎麼樣呢？綜合體驗下來，小編還是最喜歡更新後的超級桌面了，這也是HarmonyOS 3.0最受大家好評的功能之一。



今天小編就帶大家來看一下，手機HarmonyOS 3.0超級桌面究竟有什麼「真香」魔力。

HarmonyOS 3.0的超級桌面令人眼前一亮，你更新了嗎？

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1、智能桌面佈局

有誰不喜歡一眼看去清清爽爽的桌面呢？華為HarmonyOS 3.0的智能桌面佈局功能可以說是拯救了強迫症！桌面上各種雜七雜八的小圖標，可以按照不同顏色分頁，比如紅色圖標都放在一頁、藍色圖標放在另一頁，搭配各種唯美的主題桌面，真的不怪我們盯着手機屏幕發呆啊~

2、自定義文件夾

桌面文件夾就像一個口袋，我們通常會把同一種類的APP放到裏面，然後需要的時候再打開取出來。不過，當你某一文件夾裏APP超過9個的時候，點開文件夾通常只會顯示前9個，此外每次使用都需要兩步走：先打開文件夾，再打開APP。而HarmonyOS 3.0的文件夾支持大小自定義設置，最多可直接顯示18個APP，而且可以直接點開APP，操作更方便。

3、卡片堆疊

HarmonyOS 3.0的卡片功能更能更像是圖片備忘錄和小插件的結合體，你可以隨意設置你經常用到的一些小插件，像天氣、日曆、音樂等，也可以自己做一些卡片內容，比如學習規劃、重要日程提醒等。此外，這些卡片像我們日常用的書本一樣，可以堆疊起來翻頁，還支持拖曳替換卡片順序，另外還可以把卡片放進文件夾裏。

你覺得HarmonyOS 3.0的超級桌面功能怎麼樣？你想嘗試一下嗎？

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