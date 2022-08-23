摺疊屏手機價格降幅達33%吸引消費者　現在入手恐怕未係好時機

早前摩托羅拉發布了moto razr 2022摺疊屏手機，摩托羅拉這個手機界的價格屠夫直接把這款摺疊屏手機的價格下降到5999元人民幣（約港幣6868元），成為目前市面上最便宜的摺疊屏手機，與同是上下摺疊的華為P50 Pocket手機（售價8988元人民幣）相比，價格更是下降了33%，左右摺疊的OPPO Find N發售價也才7999元人民幣。



很多用戶看到這個價格很是心動，都想嘗試一下摺疊屏手機。那麼現在是入手摺疊屏手機的好時機嗎？我覺得還可以再等等。

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（一）摺疊屏手機的價格為什麼一降再降？

摺疊屏手機剛出的時候，價格高昂，動輒上萬元，而且因為摺痕明顯，市場的接受程度並不高。用戶買不起，手機賣不動，這就讓手機廠商在推廣摺疊屏手機時很頭疼。雖然是高端產品，但是太小眾了也沒辦法活下去。

所以即使摺疊屏手機的硬件成本並沒有降低太多，而且不斷的研發投入也讓廠商們花了不少錢，但手機廠商們還是把摺疊屏手機的價格降下來了，為的就是吸引更多用戶購入摺疊機，培養用戶的使用習慣，逐漸打開市場。可以預見的是，摺疊屏手機的價格還會再降低，甚至會有一些子手機品牌也會出高性價的摺疊機，所以不著急使用的用戶還可以等等。

（二）當前摺疊屏手機維修成本高

買入摺疊屏手機後一定要好好愛護屏幕，千萬不要掉到地上，因為摺疊屏手機的維修費用非常貴，換一個屏幕的錢就能買一個直板旗艦機了。

而且現在壞了只能去官方維修，第三方維修點摺疊機的零配件很多都不全，而且很大可能第三方都不會給你修，因為鉸鏈，轉軸這些要求的技術很高。隨著摺疊屏手機的普及，這種現像大概率會減少。

即使是購入摺疊屏，我自己也更傾向於買左右摺疊的大摺疊屏手機，這種手機還可以使用外屏，相較於每次使用都要打開的上下摺疊手機，摺疊的次數會少一些，摺痕也會輕些。小伙伴們是和我一樣的選擇嗎？

整體來看，摺疊屏手機正處於高速發展的時期，也將是今年增長最快的智能手機產品類別。據counterpoint數據，預計2022年全球摺疊屏手機同比增長73%至1600萬台。高速發展的摺疊屏手機還將會帶給我們哪些驚喜，大家可以期待一下。

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