手機深色模式屏幕令眼睛更疲勞？　研究：光暈效應影響視覺觀感

「深色模式」有很多叫法，黑暗模式、黑色主題，甚至護眼模式。不管是手機、電腦，還是APP、網頁，都有類似的東西。



越來越多的網友反應，長期使用「深色模式」，面對黑色背景，眼睛的疲勞感更明顯了，有的網友出現了「視力下降嚴重，極度畏光」的情況。大家順著話題找到了很多研究，發現黑底白字的電子屏幕對眼睛確實不友好。

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手機、手提電腦屏幕越亮，對眼睛的刺激越強烈，那麼使用黑色主題似乎理所當然。事實卻是，在深色模式下，我們的瞳孔需要擴大，以便讓更多光線進入眼睛，長期如此，增加了相關肌肉組織的緊張感。在黑暗的房間裡找一根針，你說眼睛累不累。

黑底白字的情況下，白色字體的邊緣其實是模糊的，這種情況被稱為光暈效應。雖然很難察覺，但這些字體對於眼睛來說並不清晰，因此視覺上你就很難專注，增加了疲勞感。白底黑字的情況則相反，白色包含了可見光譜的所有波長，我們的虹膜不需要大張來吸收足夠的光，它們可以保持自然的形狀。

當然，這並不意味著深色模式沒有用。在環境光線充足的情況下，黑色主題沒有那麼刺眼，相對也能呈現一種舒適的效果。

深色模式其實是跟隨OLED屏幕普及一起到來的概念，由於OLED自發光的特性，它能夠呈現更「深」的黑色。黑色OLED屏幕區域的燈珠可以不通電或者少量通電，以達到省電的效果。不過測試顯示，深色模式下的OLED屏幕省電效果其實並不明顯。

所以綜合來看，是否使用深色模式，大家可以根據自己的屏幕使用時間自由選擇。不過，不管使用哪種模式，最重要的是盡量增加環境光，不要半夜關燈刷手機。

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