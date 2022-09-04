哪些家電買了超後悔？　5款令人猛搖頭產品　一人電飯煲：是雞肋

不吹牛的說，中國絕對是製造大國，目前全球任何一種消費品，中國基本都能生產出來，而且能按照價格梯度，給你生產出不同質量的產品。



比如說家電品類，從前我們關注三大件、四大件，但隨着技術的提升，各種細分用途的小家電、改善家電產品也都出現了，這些家電中有一些是真的實現了生活品質的改善，有一些則真的成為了雞肋，扔了捨不得、留着又佔地兒，今天就來給大家盤盤五款以後絕對不會買的家電產品，希望大家都能看到不要踩坑。

▼▼▼５款買了令人感到後悔的家電，你也認同嗎？▼▼▼

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一人食電蒸鍋：買完就閒置

類似的一人食電蒸鍋等產品，我都不太推薦大家購買，雖然看商品描述感覺自己買了之後就能過上單身貴族的生活，但實際上類似的產品實用性真的不算高。

首先你每次都只能處理一種食材，這就導致如果你要多做幾個花樣，就需要非常長的烹飪時間。其次單次的量太小，稍微正常食量的人，都不夠用。最後就是後期清理及前期準備時間都太長了，整體實用性都很差。

氣泡水機：免費充氣只是個謊言？

很多人都喜歡喝氣泡水，但氣泡水單瓶的價格不算便宜，這時候就出現了一個新品類，叫做氣泡水機。這種氣泡水機後置一個二氧化碳鋼瓶，自己在家就能把水變成氣泡水。

這看起來非常實用，讓人心動的產品，實際上也很雞肋，首先它造出來的氣泡水，口感上要麼偏酸、要不然偏苦，讓人喝的慾望不是很高。其次很多用戶表示鋼瓶是快遞運輸的違禁品，很多快遞都拒收，所以商家承諾的免費充氣就變得很難實現。

台上式洗碗機：加水讓人頭疼

洗碗機是個不錯的改善型家電，但是千萬別買台上式的產品，台上式的產品不僅容量小，最重要的是台上式的產品沒有上加水，每次洗碗都需要自己加水，就真的很麻煩。

如果你家沒有洗碗機感受不到這種痛苦，不妨體驗下用臉盆去給洗衣機手動加水，每次洗衣服都要手動加水的痛苦和洗碗機加水真的有的一拼的。

炒菜機：洗鍋洗到懷疑人生

炒菜機不能說是一個完美的炒菜替代品，但是其程序自動化的設定，確實能給很多不會做飯的人帶來一些福音。傳統的家常菜雖然做不出大廚的味道，但是隻要你按照配料操作，基本味道都不會太差。

但最關鍵的問題來了，很多炒菜機是不支持拆鍋的，這就造成了一個很大的問題，就是如果菜品粘鍋了的話，清洗起來就會變得很麻煩，做菜10分鐘，洗鍋半小時，這種體驗確實不能算是舒適，久而久之，你就不想再用了。

豆芽機、種菜機：不如直接買省事又方便

這兩年可能是基於綠色食品的概念，很多城裏人都開始自己種菜，什麼種菜機、豆芽機都成了火爆全網的小家電。

相對來說豆芽機還算好一些，種菜機不僅前提成本投入大，而且收穫周期長，基本上還沒等菜長大，你就會失去興趣，而且種菜機由於體積、土壤等問題，很大程度上菜很難像地裏長得一樣茁壯，所以想靠種菜機吃上免費菜基本上是個白日夢了。

而豆芽機雖然成本不高，也真的能發出豆芽，但對比市售的豆芽，相對來說都比較瘦弱，口感也很一般，而且需要經常換水，清洗，比較麻煩。使用豆芽機唯一的心裏安慰就是自己發的豆芽更加的健康一些。

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