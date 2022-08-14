盤點選購冷氣的10大重點　教你揀啱冷氣　變頻須搭配正確使用習慣

近幾年全球氣候變遷，加上台灣夏季溼熱，體感溫度更是直線飆升，在熱島效應劇烈的都市裡，持續開冷氣已經成為必要之惡，畢竟長期身處高溫環境也可能造成健康威脅，買冷氣的錢還是別省，究竟現在挑冷氣有什麼撇步？



今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，來看看網友近年熱議的冷氣選購要點吧！

▼▼▼冷氣選購10大重點▼▼▼

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No.10 冷氣類型

分離式、移動式、隱藏式、直立式、嵌入式......冷氣類型這麼多，哪一種適合我？其實這牽涉到空間和預算的考量，一般來說如果期待便宜，可以選擇一體成形的窗口式冷氣，也比較節省空間，重視安靜的人則可以考慮分離式冷氣，但就如同網友提醒：「住大樓的話要先知道社區的室外機安裝規定」、「施工費用要一併列入考慮。」

No.9 支援呎數

明明才剛裝新冷氣，卻老覺得房間吹不涼？先了解空間所需的冷房能力其實是必備功夫，如果選購的冷氣噸數與呎數不符，不但冷房慢，甚至還會影響冷氣壽命！有專業網友就推薦：「噸數最好可以買超過呎數需求，比較能省電」、「除了呎數外，有沒有額外熱源也很重要，比如同樣的空間住越多人，那熱氣當然就越多！」

No.8 有無IoT

除了幫室內降溫，現在冷氣的附加功能也越來越多，要全靠小小一支遙控器操作，已經不夠聰明，萬一弄丟、故障或是出門忘記關冷氣，回家付電費肯定超心疼，因此提供一套好用的IoT APP，讓手機取代遙控器，已經是部分消費者心中的標配：「人在三樓、可以切一樓冷氣超方便」、「有些可以聲控，連動手都免了。」

No.7 品牌

身處亞熱帶的香港/台灣，冷氣幾乎是每個家庭必備，耐久性非常重要，如果不幸夏天壞掉，那真的是回不了家，寧願在便利商店住到修好為止，換言之，故障率和維修據點等條件就變成消費者的考慮要點，也有人只相信有長久信譽的大廠牌，例如日立、國際、三菱等等，有網友就分享自己家：「三菱用了20幾年還在服役」、「日立用了超過10年只換過遙控器」相當耐久。

No.6 安裝方不方便

除了功能、品牌喜好外，安裝也是購買的重要環節，選購的冷氣類型必須能匹配安裝環境，以分離式冷氣來說，需要先確認牆上有無排水孔洞，和預留室外機散熱空間，有網友經驗談提到：「如果家中是用那種只能半開的氣密窗，師傅其實很難到牆外施工」必須先溝通好，另外也有人說：「安裝費我不在意，但疫情間有包含清潔、防塵罩的套餐比較吸引人。」

No.5 價格

雖說該花的錢不能省，但不管冷氣款式再新、功能再強，萬一價格太貴，還是硬傷，有些消費者就選擇讓錢花在刀口上，把預算砸向重點項目，有過來人提及自己網購冷氣的經驗：「雖然有部分價格看似便宜，但安裝手法真的有差，事後漏水會讓你欲哭無淚」，也有人提到所謂的危險施工費：「雖然要加錢，但考慮到師傅辛苦還是給彼此個尊重，裝得也比較安心。」

No.4 有沒有保固

冷氣久久買一次，從挑選型號到安裝都花時間，又要噴一大筆錢，當然希望保固和售後服務可以做到最好，不過保固也不是光時間長就OK，還是要詳細看保固範圍，有可能是全機保固，有些則是不同的零組件如壓縮機、主機板有各自保固年限，還有網友分享自己明明在保固期間內，維修卻要收錢：「原來是異物掉入主機板，這種原因沒有保固！」

No.3 有沒有附加功能

有不少冷氣都會透過配置附加功能，讓CP值有感升級，一方面省下部分買其他家電的預算，一方面也省下居家空間，現在除了基本常見的冷暖氣、除濕功能外，也有冷氣會內建負離子產生器，實現空氣清淨的效果，另外自體乾燥也是網友大力推薦的附加功能：「防霉這點很實在」、「冷氣掛在牆上，我地面不用放除濕機、空氣清淨機，乾淨溜溜。」

No.2 省電

夏季日頭炎炎，逼得大家活動力減弱、窩室內，冷氣運轉不停，加上夏季電費費率，讓電費高漲到簡直不敢直視，也不環保，為了讓消費者可以最省電方式避暑，不少冷氣品牌都會附上能源效益標籤（長得像溫度計的那個圖示）作參考，一共分為5級，數字越小代表越省電，也有達人補充：「還有另一個節能標章，代表能效比國家認證標準高10~50%」也很值得參考。

延伸閱讀：慳電知識｜夏天長期開冷氣令電費狂飆 「慳電黃金密碼」你要知

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No.1 是不是變頻

即使沒有親自買過冷氣，應該也常常在廣告上聽到變頻二字，幾乎等同於現代冷氣的標配，所謂變頻指的是透過不同的供電頻率變化，依室內溫度自動調節壓縮機的旋轉頻率，相較下，定頻冷氣的運轉功率就是0%、100%兩種，一般來說選擇變頻能達到較佳的節能省電效果，但必須搭配正確使用習慣，不能短期內開關，也有網友建議：「就是常開選變頻、少開選定頻。」

冷氣選購10大重點（Dailyview網路溫度計授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年07月12日至2022年07月11日，共3年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『冷氣購買要點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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