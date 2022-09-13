5大iPhone驚艷顏色細數　玫瑰金絕對經典　這配色一度被買斷貨

9月8日凌晨1點......蘋果舉行了2022秋季新品發布會，推出了萬眾矚目的iPhone 14系列新機，共包括四種機型：iPhone 14、iPhone 14 Plus（新增）、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。而作為網友心目中的「色彩大師」，蘋果此次為大家帶來了兩個新配色——全新的淺藍色和暗紫色。



不及iPhone 13 Pro天峰藍色的驚艷，這次的淺藍色和暗紫色看起來並沒有令人眼前一亮，甚至還有網友吐槽稱，iPhone 14的淺紫和iPhone 14 Pro的紫色都有些一言難盡。

事實上，自2007年初代iPhone發布以來，15年間，iPhone已經有20多種配色了，不僅有經典的黑白灰，還有土豪金、玫瑰金、午夜綠、天峰藍、香芋紫、粉色、紅色等配色，今天小編就來盤點一下歷代iPhone配色中的五大出彩配色，來看看是你最喜歡的那個顏色嗎？

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1）iPhone 5s——香檳金（土豪金）

香檳金色的出現，打破了iPhone一直以來的黑白色的單調，這種低調又不失奢華感的金色，一經推出就受到了果粉們的熱烈追捧，將iPhone推向了另一個高潮。

2）iPhone 6s——玫瑰金

得到了iPhone 5s香檳金的良好反饋後，蘋果在2015年又推出了更符合女性審美的全新玫瑰金配色，這種顏色金中帶粉，粉而不俗，不僅在當時廣受歡迎，如今也成為了各類電子設備中的經典配色之一。

3）iPhone 11 Pro——午夜綠

iPhone 11 Pro的午夜綠配色有一種更為低調、靜謐的美，如森林般可呼吸的顏色，在當年深受果粉們的喜愛，質感到現在看來也是十分出色。

4）iPhone 12——香芋紫

iPhone 11有一款飽和度很低的淡紫配色，但遠不如iPhone 12的香芋紫配色受歡迎，香芋紫的色彩飽和度相對較高一些，顯得更加純淨溫柔，還有一絲俏皮可愛，是女孩子很喜歡的一款顏色。

5）iPhone 13 Pro——天峰藍

相較於iPhone 13午夜藍的不溫不火，iPhone 13 Pro的天峰藍配色可以說是火爆出圈了，還曾一度被買斷貨！天峰藍的色彩飽和度較低，如同清晨的藍天，清新淡雅，深受果粉追捧。

你覺得iPhone 14系列的紫色好看嗎？你最喜歡歷屆iPhone的哪款顏色呢？

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