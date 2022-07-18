iPhone 14 減配物件猜猜看　Apple 為實現環保可以去到甚麼程度？

iPhone系列最近給人們印象最深的，除了超強的A系列處理器和優秀的軟硬件生態之外，我估計最讓人津津樂道的就是從iPhone 12開始，以環保之名不再附送充電頭。而此前，iPhone 7取消了3.5mm耳機接口，iPhone X取消了Touch ID指紋解鎖，iPhone 12取消了耳機附送，最近這幾代iPhone通過「減配」實現了「環保」和成本控制，雖然大家對此褒貶不一，但事實上看看iPhone 13的銷量和各大廠家競相跟進模仿「環保」不送充電頭，不難看出蘋果的策略還是被大家認可的。



臨近9月，蘋果最新一代iPhone 14系列即將發布，我們也一起暢想下今年的iPhone 14會減配是甚麼東西。

▼▼▼猜猜iPhone 14會減配甚麼東西～▼▼▼

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1）取卡針

如果你從iPhone 4S開始（2010年上市）以每兩年換一部手機的節奏，手上少說也有6個取卡針。雖說蘋果的取卡針材質比較特殊為液態金屬，但取卡針這種東西真的使用率極低，也就是換機的時候會用得上，況且這種配件既不安全也不環保，日常留在家裡很容易扎到人。所以取卡針很有可能在iPhone 14的包裝盒裡消失。

2）紙質書及印刷品

說實話，現在大部分別說買iPhone手機了，就算是買台汽車又有多少人回家真的去讀說明書這種東西。紙質印刷品耗費大量紙張和油墨，不利於環保，不如印張二維碼的卡片，讓用戶激活完手機掃一掃就能閱讀產品說明書，既環保又能讓用戶感受下手機的攝像頭性能，兩全其美。

3）蘋果貼紙

蘋果貼紙這種東西，對於果粉來講，隨著購買蘋果產品的增多屬實有些「氾濫成災」的感覺，但站在蘋果公司的角度來講，貼紙還得送。但站在用戶和環保的角度來講，屬實沒有必要再贈送的必要。要不就定期更新下樣式，激活下大家的收集癖，也能促進下銷量。現在，我買iPhone、iPad、MacBook、MacMini、iMac都會來一張一模一樣的貼紙毫無新鮮感可言，想貼的朋友早就貼上了，不想貼的估計就是垃圾桶見了。

最後，其實也是大家都知道的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max將採用全新的嘆號挖孔屏，被大家一直嫌棄的瀏海屏即將在iPhone 14這代消失。

這可能是大家最關注的iPhone 14的變化吧，畢竟在很多地方iPhone 14傳承了iPhone 13的很多設計，前置攝像頭的變化將會提升新品的辨識度，更容易被大家接受。另外，大家期望iPhone 14中「消失」哪些東西呢？

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