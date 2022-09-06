iPhone 14 Pro Max超有份量　重量達這數字被網民笑稱「果半斤」

此前有網友調侃蘋果手機偏重，戲稱「果半斤」，當然那會兒iPhone的重量還不足半斤，「果半斤」更多是調侃。



不過這一情況似乎馬上就要成真了，有網友放出了一張印有iPhone 14系列各機型的參數對比圖。

網傳iPhone 14 Pro Max成為歷代最重iPhone，竟然有半斤重！

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從圖上可以看到，iPhone 14 Pro Max的重量高達255g。255g比半斤還要多5g，這對於一款非摺疊屏手機來說，真的很誇張。iPhone 14 Pro Max之所以這麼重，是因為其採用了新的不鏽鋼中框。不鏽鋼密度更大更重，但好處是好加工、耐腐蝕、堅固耐久。

此外這張圖上也出現了四款iPhone 14的價格，其中關注度最高的iPhone 14 Pro的起售價為9899元（人民幣），iPhone 14 Pro Max的起售價為10899元（人民幣）。雖然不清楚這張圖的真實性，但這個起售價實在是太高了。

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