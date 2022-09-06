iPhone 14 Pro Max超有份量 重量達這數字被網民笑稱「果半斤」
撰文：中關村在線
出版：更新：
此前有網友調侃蘋果手機偏重，戲稱「果半斤」，當然那會兒iPhone的重量還不足半斤，「果半斤」更多是調侃。
不過這一情況似乎馬上就要成真了，有網友放出了一張印有iPhone 14系列各機型的參數對比圖。
網傳iPhone 14 Pro Max成為歷代最重iPhone，竟然有半斤重！
+7
從圖上可以看到，iPhone 14 Pro Max的重量高達255g。255g比半斤還要多5g，這對於一款非摺疊屏手機來說，真的很誇張。iPhone 14 Pro Max之所以這麼重，是因為其採用了新的不鏽鋼中框。不鏽鋼密度更大更重，但好處是好加工、耐腐蝕、堅固耐久。
此外這張圖上也出現了四款iPhone 14的價格，其中關注度最高的iPhone 14 Pro的起售價為9899元（人民幣），iPhone 14 Pro Max的起售價為10899元（人民幣）。雖然不清楚這張圖的真實性，但這個起售價實在是太高了。
延伸閱讀：Android 用戶不願意買 iPhone 的10大理由 除了貴還有這些原因
+37
手機系統更新後變得更卡頓？ 陰謀論者指是套路：不然新機怎賣手機系統有必要常更新嗎？ 升級前考慮這3點 遇這情況建議別升關於iPhone的3個冷知識 日期最盡只可調到這 iPhone 9去哪了？歷代iPhone銷量大盤點 手機龍頭地位無庸置疑 最暢銷機型是這款iPhone為何逐漸「Android化」？ 國產手機競爭激烈直逼技術升級手機出現這3種情況就該換 與其擴充容量不如換新機仲著數
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】