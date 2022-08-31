iPhone 14已完成衛星連接測試 分析師指是否支援將取決於這件事
撰文：中關村在線
出版：更新：
據外媒Macrumors報道，Apple確實在為iPhone 14開發衛星連接，並在大規模生產之前完成了該功能的硬件測試，據Apple分析師郭明錤稱。
郭明錤表示，Apple擁有衛星連接的硬件支援，但iPhone 14是否會支援衛星通信，取決於「Apple和運營商能否解決商業模式」。iPhone 13也有衛星硬件，但連接性沒有實現，因為「商業模式尚未談判」。聽君一席話，勝似一席話。
iPhone 14將支援衛星通信？分析師是這樣說。
+9
郭明錤表示，iPhone何時會提供衛星通信服務「很難預測」，但預計「最終會」發生。當它實施時，在iPhone 14或更高版本中，衛星連接將用於緊急短信和語音服務。彭博社的馬克·古爾曼（Mark Gurman）表示，iPhone用戶將能夠使用衛星連接向沒有蜂窩服務地區的當局報告緊急情況，並在緊急情況下向聯繫人發送短消息。
有傳言稱Apple正在與Globalstar合作，郭明錤表示，這確實是Apple最有可能合作的運營商。衛星通信顧問蒂姆·費拉爾（Tim Ferrar）周五表示，他預計Apple和Globalstar將為iPhone 14推出衛星通信功能。
T-Mobile和SpaceX上周宣佈了一項計劃，使用「衛星到蜂窩」服務在美國任何地方提供智能手機連接，而宣佈的時間可能是為了搶佔Apple自己的衛星相關公告。SpaceX和T-Mobile計劃在2023年推出該服務的測試版，並且可能不需要iPhone 14 。
延伸閱讀：Apple坐擁4大優勢令Android追趕不及 高級感到底體現在哪？
+12
iPhone為何逐漸「Android化」？ 國產手機競爭激烈直逼技術升級iPhone 14提前發布避與華為Mate 50撞期？分析師指真正原因是...iPhone 14期望解決的6大問題 減價最關鍵 附送配件仲有無可能？iPhone「借鑒」Android 的3個功能 語音鍵盤混合輸入一模一樣？Android 用戶不願意買 iPhone 的10大理由 除了貴還有這些原因iPhone 從不用2K屏幕 卻擁有優質顯示效果 背後原因一文看清
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】