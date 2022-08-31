iPhone 14已完成衛星連接測試　分析師指是否支援將取決於這件事

據外媒Macrumors報道，Apple確實在為iPhone 14開發衛星連接，並在大規模生產之前完成了該功能的硬件測試，據Apple分析師郭明錤稱。



郭明錤表示，Apple擁有衛星連接的硬件支援，但iPhone 14是否會支援衛星通信，取決於「Apple和運營商能否解決商業模式」。iPhone 13也有衛星硬件，但連接性沒有實現，因為「商業模式尚未談判」。聽君一席話，勝似一席話。

iPhone 14將支援衛星通信？分析師是這樣說。

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郭明錤表示，iPhone何時會提供衛星通信服務「很難預測」，但預計「最終會」發生。當它實施時，在iPhone 14或更高版本中，衛星連接將用於緊急短信和語音服務。彭博社的馬克·古爾曼（Mark Gurman）表示，iPhone用戶將能夠使用衛星連接向沒有蜂窩服務地區的當局報告緊急情況，並在緊急情況下向聯繫人發送短消息。

有傳言稱Apple正在與Globalstar合作，郭明錤表示，這確實是Apple最有可能合作的運營商。衛星通信顧問蒂姆·費拉爾（Tim Ferrar）周五表示，他預計Apple和Globalstar將為iPhone 14推出衛星通信功能。

T-Mobile和SpaceX上周宣佈了一項計劃，使用「衛星到蜂窩」服務在美國任何地方提供智能手機連接，而宣佈的時間可能是為了搶佔Apple自己的衛星相關公告。SpaceX和T-Mobile計劃在2023年推出該服務的測試版，並且可能不需要iPhone 14 。

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