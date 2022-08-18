iPhone 14期望解決的6大問題　減價最關鍵　附送配件仲有無可能？

撰文：中關村在線
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不管iPhone如何擠牙膏，確實都不能否認iPhone在手機行業不可撼動的地位，但看到隔壁Android手機不斷的研發新功能的時候，還在堅守iOS的蘋果用戶心裡確實會有些羨慕。

每次聊到iPhone和Android的話題，我也發現一個有趣的現象，那就是總有一些網友會用五年前的眼光去對比今天的蘋果和Android，說Android用1年就卡到不能用等等。但實際上與iPhone同價位的Android手機，從硬件和流暢度上我認為都已經做的比iPhone好了，甚至iPhone折價50%的Android機，流暢度和體驗上也不輸iPhone，我覺得這是我這些年體驗過後的感受。

但不管Android如何升級、如何強大， iPhone都有一個法寶，那就是讓人無法拒絕的iOS系統，沒辦法，獨一家的東西，沒有競爭，想用蘋果的生態就必須用iPhone。

但面對當下的iPhone，我個人其實是沒甚麼使用慾望的，確實有很多落後太多的點，讓人無法忍受，我認為iPhone想要獲得Android用戶的認同，真的是需要解決這幾個點。我覺得下面這些技術對於蘋果來說都不難，可能是蘋果高層為了保證利潤，所以遲遲沒有做技術更新。

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第一：60W以上的快充

我覺得快充對於現代的手機來說是一項革命性的技術，很多人對於手機的關注點就是性能、拍照，但實際上對於用戶而言，最影響體驗的就是續航。

試想，出門還要背一個充電寶，自然是絕大部分人無法接受的，而目前基於電池技術的瓶頸，很大程度上用戶的體驗主要還依賴於充電速度。

快充的加入可以大大降低充電速度，目前最快的快充大約只需要10分鐘就能讓手機恢復80%以上的電量，確實很爽。

但目前iPhone最高也就支持29W快充，我認為至少需要提升1倍的充電速度，才能讓用戶有更好的體驗。

第二：取消瀏海屏 改用全面屏

iPhone 14取消瀏海屏，改用挖孔屏幾乎是板上釘釘的事情，但通過各種曝光來看，挖孔屏的挖孔尺吋也是非常巨大的，超過一般Android手機的挖孔尺吋。這對於用戶來說無疑是從一個泥潭爬向了另外一個泥潭。

以蘋果的供應鏈能力，上一個真全面屏我認為是分分鐘的事情，但從蘋果目前的產品更新邏輯來看，預計iPhone 15的升級策略很可能是將這個挖孔縮小一圈以後就發佈。

第三：降低邊框黑邊寬度

關於屏幕邊框的黑邊問題，即使最新的iPhone 13也非常的嚴重，Android旗艦基本都在努力的縮小邊框的寬度，但只有iPhone手機敢我行我素，保持邊框寬度不變。

用過iPhone 13手機的不用仔細看就能看到超明顯的一圈屏幕邊框，加上大大的瀏海，真的是對於強迫症而言太不友好了。

延伸閱讀：iPhone 14系列4大升級重點曝光　鏡頭像素終提升　瀏海有望消失？

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第四：增強手機信號

蘋果iPhone的天線設計被詬病已久，早在iPhone 4時代，喬布斯就曾暗示：「緊握任何手機都會導致天線性能的一些下降…某些地區這一問題顯得更加嚴重。」

而在iPhone 13發佈的時候，蘋果曾經特別強調，這一代iPhone重新設計了天線，但從拆機情況來看，這一代的天線從金屬變成了塑料。不知道是否是材質的原因影響了信號，但iPhone信號差確實是個無法改變的事實。

反觀Android廠商或者直接採用高通、聯發科成熟的方案，或者像華為這種本身俱備全套通信產業鏈方案的方式，幾乎很少看到Android用戶糾結手機信號。

第五：標配充電器和充電線

蘋果的配件貴是出了名的，前有天價擦鏡布，後有天價數據線，如果從iPhone用戶的需求來看，蘋果的配件也並不便宜，一個矽膠保護套官方的要369元，外接充電寶749元，數據線149元，充電器149元……只要跟蘋果和官方沾上邊，那就一個字貴。

蘋果打著環保的名義將這些配件直接取消，實際上除了環保之外，最大的還是經濟利益，第一是配件本身的成本，第二是沒有充電器包裝可以更小，包裝材料和運輸成本都能下降，第三就是可能存在隱形的環保收益。

並不是每個用戶家裡都有最新的蘋果充電器和數據線，所以蘋果這種一刀切的方式，我認為也是不合理的。

第六：降低價格和維修成本

蘋果的貴不僅體現在手機本身，除了價格貴之外，維修成本也並不低，所以如果想讓Android用戶改用蘋果iPhone ，我認為主流機的價格段是非常關鍵的。

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