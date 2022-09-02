歷代iPhone銷量大盤點　手機龍頭地位無庸置疑　最暢銷機型是這款

說歸說，罵歸罵，蘋果iPhone手機一直都處於爭議的漩渦之中，但蘋果的態度也很自信，從來不做口舌之爭，用實力征服用戶。這也就出現了一個怪現象，在友商的發布會上iPhone永遠是被踩踏的對象，但在現實銷售中真正能幹的過iPhone的手機就沒有出現過。唯一有苗頭的品牌還被眾所周知的原因被限制發育。



我們今天跳出產品規格，格局打開，看看歷代蘋果iPhone手機的實際銷量，大家就知道iPhone有多能打了。

▼▼▼歷代iPhone銷量大盤點▼▼▼

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1）iPhone總銷量早已超過20億部

從2007年至今iPhone手機一共推出了25款iPhone，總銷量早已經超越了20億部（截止至2021年9月統計），而iPhone 12和iPhone 13系列依然在售所以尚未統計在內，但已經有統計機構錯略統計過iPhone 12和iPhone 13的綜合銷量早已超過2億部。最關鍵的是蘋果手機的單價和利潤也都遠超其他品牌手機，依然還能保持這麼大的銷量，確實有點東西，才能贏得市場和消費者的認可。

2）歷屆iPhone銷量數據

初代iPhone 銷量130萬部，2007年1月9日發布，6月29日發售，初代iPhone可以說是開創了智能手機的新時代，革命性的將玻璃觸控屏引入到了智能手機領域，首次推出AppStore軟件平台，開創了觸摸操控的時代，是iPhone系列中的開山鼻祖，但由於僅僅集中在北美地區銷售，銷量並不算高，至少和當時的諾基亞、摩托羅拉、索愛、多普達都無法相提並論。

二代iPhone 3G銷量1100萬部，2008年6月10日發布，真正讓iPhone起飛的其實應該是從iPhone 3G開啟的，從這一代開始iOS系統的前身Runs OS X正式登陸iPhone手機，開創了iPhone軟硬相結合的生態時代。

三代iPhone 3GS銷量2070萬部，2009年6月9日發布。

四代iPhone 4銷量3900萬部，2010年6月8日發布，第一次搭載A系列處理器（此前A系列處理器均在），首款搭載Retina視網膜屏幕的iPhone，第一次加入Face Time視頻通話功能，第一次將前後雙鋼化玻璃引入到手機外殼上使用，iPhone 4也是喬布斯時代最經典的iPhone產品，也正是這款iPhone 4打開了中國市場的大門。

iPhone 4S銷量7200萬部，2011年10月4日發布，首次加入Siri語音功能，這一代也是喬布斯時代最後一部iPhone。

iPhone 5銷量1.2億部，2012年9月13日發布，是Tim Cook時代第一部手機。

iPhone 5S & iPhone 5C銷量1.5億部，2013年9月10日發布，9月20日發售，iPhone 5S蘋果歷史上第一款引入Touch ID指紋解鎖的iPhone，也是第一款推出特殊配色-土豪金的iPhone手機，當年土豪金的火熱就是iPhone 5S引領的，另外，同期的iPhone 5C也是蘋果歷史上第一款應用大量塑料打造的iPhone。

iPhone 6 & iPhone 6 Plus銷量2.3億部，2014年9月10日發布，10月17日銷售，第一款擁有小屏和Plus雙版本的iPhone，第一款搭配3D Touch指紋解鎖的iPhone，第一次推出Live Photo實況動圖，第一款搭載1200萬像素以及光學防抖技術的iPhone，它也是iPhone系列迄今為止銷量第一的機型。

iPhone 7 & iPhone 7 Plus、iPhone SE1銷量2.12億部，2016年9月8日發布，iPhone 7系列是第一款取消3.5mm耳機接口的iPhone，也是從這一代開始為蘋果的藍牙耳機AirPods打下了堅實的基礎。其Home鍵改為Taptic Engine模擬按鍵，從iPhone 7系列開始iPhone手機擁有了IP67級的防塵放水性能，另外iPhone 7也是首款引入了雙揚聲器的iPhone，擁有2倍長焦的拍攝性能。

iPhone 8 & iPhone 8 Plus、iPhone X銷量2.16億部，2017年9月13日，其中iPhone 8系列在9月22日發售，iPhone X在10月27日預售，11月3日正式開售，iPhone X作為iPhone手機中首款擁有全面屏的產品，首次採用劉海屏和FaceID設計，其首次搭載了OLED屏幕，影像方面首次後置攝像頭區域加入3D激光測距系統。

iPhone XS，iPhone XS Max以及iPhone XR銷量2.17億部，2018年9月13日發布，iPhone XS Max是iPhone手機中首款售價過萬的iPhone產品。

iPhone 11系列銷量2.5億部，2019年9月11日發布，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max首次加入三攝影像組合和DeepFusion深度融合算法。

iPhone 12及iPhone 13系列銷售數據尚未公佈，目前第三方統計數據iPhone 12和iPhone 13系列銷售量基本達到了2億部，其中iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max引入120Hz自適應高刷屏幕，iPhone 13 Pro Max也是目前在售的手機中功耗和續航性能最強的機型。

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最後

截止到目前為止，iPhone 6及iPhone 6 Plus的銷量為iPhone歷史系列中最暢銷的機型，銷量高達2.3億部，至今依然有大量iPhone 6和iPhone 6 Plus用戶活躍。這麼看下來，雖然iPhone在近幾年被大家吐槽其創新乏力，但其實iPhone在很多影響用戶體驗的核心功能和性能上真正下了真功夫。

這也是為什麼線上iPhone一直被罵，卻銷量一騎絕塵的關鍵原因吧。畢竟，消費者也不是傻子，情緒和個別功能的突出並不能給用戶帶來手機整體的使用體驗的大幅提升，很多廠家避重就輕單獨強調某一個或幾個性能來和iPhone對比，但實際一款手機的上手實際體驗可不是考幾個功能就能整體提升的。對標iPhone，衝擊高端的路還很長遠。不過，我相信那只是時間問題，總有一天國產手機也能成為行業標杆。

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