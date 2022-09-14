Google Maps 暗藏神秘功能惹熱議　網民：居然還有人不知道這功能

知名APP「Zenly」因影像分享平台Snap宣布要裁撤20%的員工即將下架，引發討論，近日就有網友與女友說到此事時，對方竟提議可以改使用Google地圖，並示範一次步驟，原PO看完後直呼，比Zenly還變態！引來不少網友回覆，早就知道的事，「沒開不會有啊！」



▼▼▼Google Maps把個人行蹤記錄下來▼▼▼

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網友在Dcard上發文表示，最近得知冰棒（Zenly）要消失，而女友則提出可以改用Google Maps，進入APP後，點選自己位於右上角的頭像，然後再點擊「你的時間軸」，隨後便能看見自己的詳細行蹤。這也讓原PO驚呼，這個方法竟然可以準確地且詳細的記錄你去過什麼地方，無論是幾點出發、去過哪裡，店名和使用什麼交通工具都會知道，「記錄得超仔細，就連去小七丟個垃圾，也可以顯示到過哪間門市。」

隨後原PO也提到，「我個人的行蹤給女友知道是無所謂，畢竟去哪都會報備，但這東西也太變態了吧？我沒有想要記錄這種東西啊！真的傻眼貓咪欸，只有我現在才知道Google Maps可以這樣嗎？」

貼文一出，引來網友們紛紛無言表示，不開定位就不會有，「那是你有開定位吧！我平常都關掉，所以連紀錄都沒有，我個人沒開導航、不開定位，就不會浪費電」、「我4年前就看過這個功能了」、「當初是你自己同意的，什麼都不看就一直按確認，現在才在說變態」、「已經2022年了，除了我阿公，居然還有人不知道這功能」、「你也太慢才發現這個功能了吧」。

不過仍有不少網友大推這個功能超方便，「可以紀錄自己旅行、運動的足跡，等有了另一半再關」、「我很喜歡這個功能欸 環島還可以圈成一圈」、「這個有個好處，就是人家要誣告你的時候，可以拿來當作不在場證明喔，平常還是開著比較好」、「已知用火，而且這功能很方便啊！要回溯哪一天去了哪裡，尤其是先前疫情期間，直接用這查很方便，但有些行經路線不會完全一樣的顯示出來」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比Zenly還變態！Google地圖暗藏「抓姦功能」，每日行蹤全被記錄】