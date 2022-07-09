Microsoft Edge｜IE 退役導致用戶跳槽Google　微軟用奇招拉攏

瀏覽器 IE（Internet Explorer）服役 27 年以來，於今年 6 月 15 日宣佈停止服務，將被 Microsoft Edge 正式取代，象徵 IE 世代的完全結束，雖然使用上不如 Google Chrome 流暢，但已經成為許多人的經典回憶，而面臨眾人紛紛跳槽 Google 平台，微軟因此祭出了「使用獎勵政策」，試圖拉攏年輕族群。



使用 Microsoft Edge 微軟就送錢？

根據外媒報導，雖然微軟沒有正式公告，但有使用者發現，Windows 電腦使用瀏覽器過程中會出現通知，表示只要使用者使用 Microsoft Edge 的搜尋引擎 Bing 達 5 天以上，就可獲得 330 元的 Minecoins（Minecraft 的遊戲代幣）獎勵，可用以購買人物皮膚、材質套件，以及其他商品。

330 元 Minecoins 換算後約為3美金，雖然數目不大，但微軟目標似乎就是瞄準年輕族群，有望提升其使用流量、獲取更多使用者數據；不過，對於習慣使用 Google Chrome 的民眾來說，簡單的獎勵似乎不太容易讓使用者動搖，而且並非所有人都是 Minecraft 玩家，影響能力貌似有限。

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