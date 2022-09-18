Bose全新無線消噪耳塞突破極限　適耳套裝舒適穩固　這天正式發售

致力在聲學技術和產品設計上突破極限的 Bose，全新發表新一代真無線消噪耳塞：Bose QuietComfort II。體積大幅減小約 1/3，並採用全新 Fit Kit 適耳套裝，全天配戴更舒適穩固；還能根據每個人獨特的耳內結構，打造出個人獨一無二的聽覺盛宴和頂尖的消噪效能。



▼▼▼Bose QuietComfort II 即將登場▼▼▼

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全新 Fit Kit 適耳套裝舒適穩固兼具

Bose QuietComfort 消噪耳塞 II 採用全新設計。相比上一代產品，單邊耳塞的體積減小約三分之一，重量不到7公克；搭配的充電盒小巧且容易攜帶。捨棄上一代的鯊魚鰭耳套設計，全新 Fit Kit 適耳套裝由「穩固環」和「耳套」兩大部分組成，各3種尺吋可實現多達組合方式，方便使用者找到最適合自己的組合，享受全天候舒適穩固的佩戴體驗。

降噪能力有感強化

全新Bose QuietComfort 消噪耳塞 II 單邊耳塞擁有四個麥克風：包括 1 個位於內側的麥克風和 3 個位於外側的麥克風，結合微型感測器可在毫秒之內精準反應，帶來 Bose 獨有的非凡消噪體驗。此外，QuietComfort 消噪耳塞 II 採用 Bluetooth® 5.3 藍牙連接，具有 IPX4 防汗和防水等級，並支援行動裝置內建語音助理。

CustomTune 智能耳內音場調校技術在全新 QuietComfort 消噪耳塞 II 中首次亮相。使用者每次取出並佩戴耳機時該技術會自動開啟。使用者可以聽到一個 Bose 特有聲響，與此同時，內建麥克風會測量耳道對該聲響的聲學反應。耳機隨即根據測量結果精準打造出該使用者專屬的聽覺效果與消噪體驗。這一切都將在不到 0.5 秒的時間內完成。

超長續航時間

QuietComfort 消噪耳塞 II 擁有6小時電池續航時間，充電盒將另外提供18小時使用時間，在1小時內完成充電。另外，20分鐘快充能夠提供2小時播放。充電盒可以透過 USB-C® 在3 小時內充至滿電。

全新 Bose QuietComfort 消噪耳塞 II 售價為299美元，黑色將於10月14日起正式發售、岩白色預計將於 2022 年底推出。

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