三星Galaxy Buds 2 Pro耳機細節曝光 智慧主動降噪外還有這賣點
撰文：中關村在線
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近日，距離三星召開Galaxy Unpacked 2022活動越來越近了，三星屆時會為大家帶來「下一代 Galaxy 設備」，預計包括 Galaxy Z Fold4 / Flip4 和 Galaxy Buds 2 Pro 等設備。
日前，Galaxy Buds 2 Pro 的更多功能配置被陸續爆出。外媒稱，Galaxy Buds 2 Pro在外觀上和上一代差別不是很大，都是較為小巧圓滾滾的，它有黑色、白色和紫色三種配色可供選擇。
三星 Galaxy Buds 2 Pro預計會在8月10日正式公布。
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三星 Galaxy Buds 2 Pro搭載了三星 Galaxy Buds Pro 上的 360°環繞音效和語音檢測功能，它內置的麥克風可以檢測人是否在說話，直接智能切換到環境音模式，降低音量，解決了以前無線耳機需要摘掉才可以和對方說話的弊端。
此外，這款耳機還增加了一個「智能主動降噪」的功能，這個功能可以阻擋環境中的一些噪音，預計在降噪深度或特定頻率上的抑制會有很大的進步。這款耳機續航也還不錯，充一次電可以續航8小時，搭配充電倉使用總計續航為 29 個小時。還支持IP7 級防水。
功能強大，它的售價也不會很便宜，據悉，這款耳機預計售價為 229.99 美元（約港幣1,805 元）。
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