耳朵健康｜戴耳機入睡會導致聽覺喪失　「三個60」原則保護耳朵

如果說現代年輕人除了手機以外還有什麼電子產品是每天都要隨身帶的，藍牙耳機一定會上榜。無論是地鐵車廂還是大街小巷，一部手機+一副藍牙耳機，已經成為年輕人的標配。也正是因為有了耳機，可以讓我們隨時隨地沉浸在自己的世界裏思考人生。



不過，長時間連續使用耳機也很容易對耳朵和聽力造成損傷，雖然這已經是一個老生常談的話題，但每當又有年輕人因為錯誤使用耳機導致聽覺喪失，總是令人覺得惋惜。

▼▼▼戴著耳機入睡會造成聽覺喪失？▼▼▼

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戴著耳機入睡會引發什麼後果？

近日，一則#男子長期戴耳機睡覺，左耳聽覺喪失#的話題登上微博熱搜，引發網友熱議。據微博賬號@西部決策 的報道，陝西西安一名24歲男子小倫（化名）因長期戴耳機入睡，造成左耳感音神經性聽覺喪失。而這一次的聽覺喪失還伴隨著耳鳴症狀，因此對生活造成了很大影響。

「昨晚睡覺本來想戴著耳機，聽一兩首歌然後關掉繼續睡，沒想到一覺睡到了天亮，然後突然發現左耳朵一直耳鳴，什麼都聽不見。」後來醫院給出的診斷結果是：感音神經性聽覺喪失。小倫表示，目前左耳的聽力只有差不多右耳的一半，而且還一直伴有耳鳴。

值得注意的是，小倫強調自己戴耳機睡覺的習慣差不多有半年時間，此前偶爾會有耳鳴的狀況，卻一直沒有太在意。隨後他表示：「目前正在接受治療，醫生說大概率可以康復，但是心裏還是很慌，建議大家平時戴耳機一個小時就摘下來休息一會。」

很遺憾，聽力一旦受損是不可逆的

現實中，類似小倫這種因錯誤使用耳機而造成的聽力損傷還有很多；而且近年來，聽力下降問題呈現出非常年輕化的趨勢，這就不得不引起越來越多人的關注和警惕。另外還有一點大家可能不知道的是，類似小倫這種神經性聽覺喪失所造成的聽力受損，是不可逆的。專家表示，長時間戴耳機造成的聽力下降是不可逆的，因為它損傷的是內耳的感應細胞。簡單點說，長時間不加節制的使用耳機，耳朵的聽力會比一般人衰老得更快。

不過，對此也有網友表示：雖然長時間使用耳機會損傷聽力，但是帶耳機聽歌真的會讓心情變好！此外也有學生表示：我也不想總戴著耳機，可是大學宿舍裏基本沒有可以外放的時候啊；等有一天我不用住宿舍了，我就可以不那麼高頻率地使用耳機了！

「三個60」原則

現實生活中，人們使用耳機的情況確實比較複雜，但畢竟耳朵是自己的，我們平時應該多注意保護才對。那麼問題來了，我們該如何儘量正確地使用耳機呢？

目前國際上有一個通用的「60、60、60」原則。這三個60分別指：使用耳機時，音量控制在最大音量的60%以下；連續使用耳機的時間不超過60分鐘；使用耳機時，外界環境應在60分貝以下（地鐵、公交車等嘈雜環境的噪音約為80分貝）；即不要在嘈雜的環境下使用耳機（或選擇可靠的降噪耳機），以免對聽力造成超負荷損傷。當然，聽著耳機睡覺是更不可取的，否則可能就像前面的小倫一樣直接造成聽覺喪失。

PS：如果你每天的生活和工作真的離不開耳機，或者不可避免的經常處於嘈雜環境下（例如上下班通勤），請給自己選購一款好的降噪耳機；在減少外界噪音的同時，可以讓耳機音量控制在更合適的範圍內。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】