骨傳導耳機｜2大好處到底值不值得購買？　入門至專業級3款推薦

耳機在我們現代人的生活中扮演著極其重要的角色，而一款好的耳機，除了能方便我們的生活與藝術欣賞以外，還能更好的保護我們的聽力。而骨傳導耳機是這幾年新興的一種款式，以前多用於軍事領域，而這樣的耳機又有什麼好處呢？



▼▼▼即睇骨傳導耳機好處及三款品牌推薦▼▼▼

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1）對耳朵傷害小

不像傳統耳機長時間佩戴，尤其夏天容易滋生細菌的，會引發一系列的耳朵疾病。而骨傳導耳機因為是不需要入耳就能佩戴，是最衛生的。

2）佩戴舒適、安全，便於運動

有些人喜歡騎車、跑步時戴耳機，但是傳統的耳機導致人不容易聽見外部環境的聲音，易發生危險。由於掛耳的結構，穩定性極佳，也深受運動愛好者偏愛。

今天給大家推薦三款，可以根據自己的心理價位進行購買。

1）山水SANSUI骨傳導耳機

這款是國產老品牌，有十小時暢聽，續航超級長，而且防汗防雨防水，如果作為入門級，是不錯的選擇。性價比極高，完全滿足了日常辦公需要。

2）漾菲斯骨傳導游泳耳機

這款是可以戴著游泳的耳機，藍牙5.3遠距離傳輸，32G記憶體可以存好多歌曲，ipx8防水，如果你耳朵愛出汗，擔心中耳炎，愛好游泳，想在游泳中聽美妙的音樂，那麼這是你的不二之選。

3）韶音 Shokz OpenRun Pro骨傳導藍牙耳機

如果你的預算夠多，又追求高品質的戶外耳機，那麼你可以選擇這款。做為一個經常跑步的人，聽音樂安全是最重要的，韶音骨傳導耳機重量輕、不入耳，佩戴舒適，戴眼鏡的小伙伴也完全不用擔心 。通話語音清晰，對方不會聽到環境雜音，掛耳牢固，跑步不脫落。

經過介紹，希望你對骨傳導耳機能有更多的了解，如果你是戶外愛好者，一款好的耳機更能增加運動的動力。大家可以按照預算，選擇適合自己的那款。

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