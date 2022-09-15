iPhone 14 換機準備｜Apple iPhone 14 系列在 9 月 16 日就會在香港發售，已訂機、準備買機的你又要頭痛如何將舊機的資料「過戶」到新的 iPhone 14 中了？其實 Apple 明白用戶對換機的恐懼，近年來不停推出新方法讓 iPhone 用戶換機更方便，其中一個就是早前新推出的「無限容量 iCloud 備份」。



iPhone 14 換機準備！6 步取得臨時無限 iCloud 儲存空間

iPhone 資料過機方法一向有幾個，其中利用 iCloud 進行備份的手段亦已存在多時，但在過往，如果不「課金」購買額外容量，一般用家免費的 15GB 基本沒有可能盛載大家舊 iPhone 當中所有的資料。

然而在不久前，Apple 正式推出「臨時 iCloud 儲存空間」措施，讓用戶即使在 iCloud 容量不足的情況下都可以利用到 iCloud 的空間資源進行舊機備份的工序，而使用步驟並不複雜，但最好在新機到手幾日至約兩個星期前著手準備，讓 iPhone 有足夠時間將舊機資料上載至 iCloud 👇👇👇

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2 大方法備份舊 iPhone 資料

除了 iCloud 備份之外，以往用以 iPhone「機過機」的方法依然有效，而且速度可能會更較 iCloud 更快更方便。

【1】連接電腦備份

第一個方法，就是將舊 iPhone 以 USB

此方法可保存完整手機備份、資料傳輸的過程亦沒有太大技術含量；另由於備份時不需要有新機在手，對於換機的用戶而言有更大彈性。然而現在的 iPhone 容量動軏 100GB 以上，備份檔案的體積亦水漲船高，讓其長期霸佔電腦硬碟空間的成本相當高，桌上機還好，但換成空間彌足珍貴的 Notebook 就不太划算。

【2】直接機過機

將新iPhone啟動後放在舊 iPhone 旁邊，舊機便會出現「設定新iPhone」的選項。在用舊機掃描立體球型編碼、FaceID 認證之後，即可以選擇「從iPhone轉移」選項，直接從舊機將資料傳送至新的 iPhone。

直接Wi-Fi機過機是最快方法

此 iPhone 備份方法勝在夠簡單快捷，100GB 的資料平均只需要 1 個小時的時間作傳輸，但需要舊機同時存在並且運作正常，對於壞機或想要 Trade-in 換機的用戶都可能構成一定的障礙。