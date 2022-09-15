iPhone 14換機前backup｜無限容量iCloud備份、6步將資料傳送新機

撰文：蔡浩騰
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iPhone 14 換機準備｜Apple iPhone 14 系列在 9 月 16 日就會在香港發售，已訂機、準備買機的你又要頭痛如何將舊機的資料「過戶」到新的 iPhone 14 中了？其實 Apple 明白用戶對換機的恐懼，近年來不停推出新方法讓 iPhone 用戶換機更方便，其中一個就是早前新推出的「無限容量 iCloud 備份」。

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iPhone 14 換機準備！6 步取得臨時無限 iCloud 儲存空間

iPhone 資料過機方法一向有幾個，其中利用 iCloud 進行備份的手段亦已存在多時，但在過往，如果不「課金」購買額外容量，一般用家免費的 15GB 基本沒有可能盛載大家舊 iPhone 當中所有的資料。

然而在不久前，Apple 正式推出「臨時 iCloud 儲存空間」措施，讓用戶即使在 iCloud 容量不足的情況下都可以利用到 iCloud 的空間資源進行舊機備份的工序，而使用步驟並不複雜，但最好在新機到手幾日至約兩個星期前著手準備，讓 iPhone 有足夠時間將舊機資料上載至 iCloud 👇👇👇

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2 大方法備份舊 iPhone 資料

除了 iCloud 備份之外，以往用以 iPhone「機過機」的方法依然有效，而且速度可能會更較 iCloud 更快更方便。

【1】連接電腦備份

第一個方法，就是將舊 iPhone 以 USB

此方法可保存完整手機備份、資料傳輸的過程亦沒有太大技術含量；另由於備份時不需要有新機在手，對於換機的用戶而言有更大彈性。然而現在的 iPhone 容量動軏 100GB 以上，備份檔案的體積亦水漲船高，讓其長期霸佔電腦硬碟空間的成本相當高，桌上機還好，但換成空間彌足珍貴的 Notebook 就不太划算。

【2】直接機過機

將新iPhone啟動後放在舊 iPhone 旁邊，舊機便會出現「設定新iPhone」的選項。在用舊機掃描立體球型編碼、FaceID 認證之後，即可以選擇「從iPhone轉移」選項，直接從舊機將資料傳送至新的 iPhone。

直接Wi-Fi機過機是最快方法

此 iPhone 備份方法勝在夠簡單快捷，100GB 的資料平均只需要 1 個小時的時間作傳輸，但需要舊機同時存在並且運作正常，對於壞機或想要 Trade-in 換機的用戶都可能構成一定的障礙。

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