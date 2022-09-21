Apple官方開放動態島API套件 要互動效果佳 程式員：等於重新做
撰文：中關村在線
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前幾天，有海外程式員曝光了蘋果沒有開放動態島API接口導致大量第三方App無法適配iPhone 14 Pro動態島的情況出現。
就在近日，蘋果官方放出了動態島相關API接口文檔，來推動第三方APP開發者儘快去適配動態島。
Apple官方開放動態島API開發套件，但開發人員看後感到是噩夢！
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原本以為開放動態島API接口能夠調動更多APP開發者的積極性，很快將會有大量的第三方APP去適配。
但當程式員們看到文檔都有些傻眼了，這對於他們來講幾乎就是噩夢，因為想要第三方App適配必須調整App內的程式架構，這對於開發者來講就約等於重新做一遍App開發，這個適配成本有點高啊！ 目前應該有很多App開發廠家都在加班加點研究適配動態島的工作吧。
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