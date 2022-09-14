提前啟動iPhone 14 Pro將被重罰20萬　除罰款外Apple還有更狠招數

昨天9月13日，陸續有經銷商曬照iPhone 14大量到貨，更有經銷商曬出包裝封條寫着：「嚴禁在9月16日早8點前開機啟動（激活），提前激活罰款20萬/台（人民幣）」的字樣。



據我所知，20萬元的罰款是針對iPhone 14和iPhone 14 Plus，而iPhone 14 Pro和Pro Max機型的罰款為30萬/台，本身拆開的這台機子的全款也將計入到罰款之中，也就是說要提前拆開iPhone 14 Pro/Pro Max單罰款就要31萬。

除罰款外，Apple更藏著狠招數，令一般經銷商不敢違規提早啟動已到貨的iPhone。

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而蘋果對經銷商除了罰款還有額外的懲罰，那就是4-8周（2個月）停貨斷供，這個比31萬的罰款更狠。

其實這一政策不光Apple有，其實各家都有這樣的保密協議，防止經銷商在上市銷售前提前偷跑新品，不過在評論區，我看到很多網友指出，其實該自媒體賺取的流量就已經足夠他交罰款得了。而另外有網友為其作出提議，禁售iPhone 14正好可以轉銷Mate 50，又不是沒了iPhone就不能開門做生意了。

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