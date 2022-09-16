iPhone 14 Pro與華為Mate 50 Pro之戰　5項原因傾向買這款

下半年的高端旗艦手機之戰，主要聚焦在蘋果的iPhone 14系列和華為的Mate 50系列。恰巧這兩款手機的發布時間非常接近，所以機型之間的對比那是必不可少。目前來看這兩款手機的熱度都非常高，但是從銷量來看，購買iPhone 14系列的用戶群體更加龐大，這是不是就意味着華為輸了呢？



答案並不是，都說內行看門道，外行看熱鬧。因為iPhone的用戶群體基數大，佔據了部分優勢。其實作為一名數碼博主，二者如果非讓我選其一的話，我可能更多的會考慮華為Mate 50 Pro而非iPhone 14 Pro。主要有以下五點原因：

iPhone 14 Pro VS 華為Mate 50 Pro，5項原因傾向買這款旗艦手機。

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一、配置更加合理，價格更加良心

普通用戶在購買手機時肯定都會比較在意價格，畢竟誰都想花最少的錢買到最好的東西。在硬件層面，華為Mate 50 Pro的起售價為6799元（人民幣），配備的是8GB+256GB的規格。而iPhone 14 Pro的起售價為7999元，配備的是6GB+128GB的規格。華為Mate50 Pro不僅在價格上便宜了1200元，而且配置上也更強。

二、華為XMAGE影像，拍照實力更強悍

iPhone 14 Pro在影像方面最大的升級點就在於主攝從1200萬像素升級到了4800萬像素，另外傳感器位移防抖技術升級到了二代。除此之外其他的地方感知並不明顯。而華為Mate 50 Pro這次在影像方面的搭載了自研品牌XMAGE，並且配備了5000萬像素超光變RYYB主攝+1300萬超廣角+6400萬潛望式長焦，焦段覆蓋非常全面，尤其是這顆超光變主攝真的給華為Mate 50 Pro加分不少，支援專業級別10檔光圈自由調節，這一點上真的讓手機影像向着單反相機又邁進了一大步。

三、信號更強，支持衛星通信

華為在通訊方面的技術一直是頂尖水平，Mate 50系列眾望所歸的成為了全球首款支持衛星通信的手機。即使你身處一些信號薄弱或者極端地理位置，依舊可以使用手機向外界發送位置和求救訊息。而iPhone 14系列緊隨其後，同樣支持衛星通信，只可惜在中國並不能正常使用，所以iPhone 14系列只是虛有其名而已。當然很多人可能會反駁我，iPhone 14系列支援5G，而Mate 50系列還是4G。但是iPhone手機的信號大家應該都懂吧？華為Mate 50系列雖然無緣5G，但它的信號已經不能簡單的用4G和5G來衡量了，因為衛星通信並不需要基站。

四、電池更大，充電更快

華為Mate 50 Pro搭載的是4700mAh大電池+66W快充的組合，而iPhone 14 Pro配備的是3200mAh電池+20W快充，對比下來，無論是在續航還是充電速度方面，華為Mate 50 Pro都要更勝一籌。值得一提的是，華為Mate 50 Pro在手機電量低於1%時會進入應急模式，沒電了還可以進行長達12分鐘的緊急通話。不得不說，都什麼年代了，國產手機最高都用上200W快充了，iPhone還在20W充電，真的太拉垮。

五、情懷至上

華為Mate 50系列的更新迭代經過了漫長的2年時間，作為中國的本土品牌，我一直都對華為有一顆敬仰的心，即使是身處困境，還砥礪前行，不斷的為我們帶來更多的黑科技產品，衝着這種不放棄的精神我都要支持華為。

總結，以上就是我會選擇華為Mate 50 Pro而非iPhone 14 Pro的所有原因，不知道您會怎麼選擇呢？

關於iPhone的3個冷知識 日期最盡只可調到這 iPhone 9去哪了？

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