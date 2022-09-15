iPhone 14 Pro瀏海變動態島　可顯示約30種訊息　電量不足提示改

據消息顯示，蘋果iPhone 14 Pro系新增的動態島功能還是比較具有創意的。



全新的動態島功能，可顯示約30種不同訊息。

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據悉，目前動態島可以顯示大約 30 種訊息，包括來電提醒、AirPods和其他配件被連接、Face ID 認證、Apple Pay、AirDrop、AirPlay、錢包應用中的車鑰匙、用Apple Watch解鎖iPhone、充電和低電量提醒、鈴聲/靜音模式切換、各種NFC互動、專注模式變化、快捷指令、飛行模式、SIM卡提醒和Find My功能。

動態島還允許用戶與實時活動互動，如正在進行的電話、SharePlay會話、音樂播放、計時器、蘋果地圖中的轉彎指示、語音備忘錄、屏幕錄像和個人熱點連接，音樂播放支援Apple Music和使用Now Playing API的第三方應用程序，動態島還支援使用CallKit API的第三方應用，如WhatsApp等。

不過，值得注意的是，當手機電量降至20%時，無論是否連接充電器，屏幕中間不再顯示惱人的低電量提醒。相反，低電量提醒會出現在動態島中，不需要用戶採取任何操作。

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