華為Mate 50 Pro或將支持戴口罩解鎖　人臉識別系統更快更智能

近日，根據國內媒體報導，在更新至HarmonyOS 3.0.0.150版本的華為Mate 50 Pro手機上已經開放了「戴口罩識別」功能。



▼▼▼華為Mate 50 Pro將支持戴口罩解鎖▼▼▼

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據了解，當使用華為Mate 50 Pro手機的用戶開啟「戴口罩識別」後，設備將通過眼部特徵進行認證，識別時需注視屏幕。據分析，華為Mate 50 Pro能夠支持「戴口罩識別」功能是因為華為Mate 50 Pro搭載了前置3D深感攝像頭模組，相比前置單攝像頭的手機能夠獲取更多的用戶面部信息進行人臉識別，從而提升人臉識別的精度並且做到在面部被部分遮擋的前提下仍能夠實現面部識別解鎖手機。

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