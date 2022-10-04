iPhone 14 Pro／華為Mate 50 Pro 主攝表現對比　影像機皇是誰？

撰文：中關村在線
出版：更新：

iPhone 14 Pro與華為Mate 50 Pro是今年兩款備受期待的影像旗艦手機，iPhone 14 Pro是蘋果首款搭載4800萬像素主攝的智能手機而華為Mate 50 Pro則是首款搭載華為XMAGE影像技術的華為手機，因此很多用戶都對於這兩款機型的影像表現有何差異而感到好奇，今天我們便通過實拍樣張來進行對比。

大底主攝對決RYYB超光變鏡頭，攝像頭配置解析

按照慣例在進行實拍樣張對比之前，我們先來為大家介紹一下這兩款機型的影像配置。首先為大家介紹iPhone 14 Pro。 iPhone 14 Pro可以說是近幾年影像配置提升最為明顯的一款機型，其搭載了全新一代的Pro級攝像頭系統，後置攝像頭模組由4800萬像素1/1.31英寸主攝+1200萬像素超廣角鏡頭+1200萬像素3X長焦鏡頭組成，其中主攝支持第二代傳感器位移式光學圖像防抖功能，影像技術方面採用了蘋果研發的光像引擎技術。

華為Mate 50 Pro延續了華為一貫的配置組合，搭載了5000萬像素超光變攝像頭+1300萬像素超廣角攝像頭+6400萬像素3.5X潛望式長焦攝像頭。其中主攝為大底RYYB主攝傳感器，配備了10檔可變光圈技術，華為Mate 50 Pro的整個後置攝像頭模組由華為XMAGE影像技術加持。

夜景對決分高下，實拍樣張對比

下面我們便直接進入實拍樣張對比環節，需要注意的是為了統一對比標準，本次對比的樣張iPhone 14 Pro主攝均使用1200萬像素模式拍攝的樣張，與之相應華為Mate 50 Pro也使用主攝標準模式拍攝，單張像素量為1258萬像素。

在主攝樣張的對比環節，我們選擇了建築攝影場景，以考驗主攝鏡頭對於畫面細節的呈現能力。通過樣張對比我們可以看到，在中心畫質方面憑藉大底優勢iPhone 14 Pro的表現更為優秀，其實現了對於天穹窗戶細節的清晰展現，而在畫面的邊緣畫質方面，華為Mate 50 Pro的表現更為優秀，其帶來了更為豐富的暗部細節呈現。

在超廣角鏡頭的樣張對比中，我們發現這兩款機型的成像表現相當接近，均可以做到出色的中心畫質表現，並且畫面邊緣也沒有出現過於明顯的畫面畸變問題。可以說這兩款機型的超廣角鏡頭均達到了2022年旗艦手機中的一流水平，同時兩款機型的長焦鏡頭在日間的表現也相對接近。

接下來進入主攝夜景對比環節，通過觀察樣張可以看到iPhone 14 Pro的樣張畫面整體觀感更好，華為Mate 50 Pro的樣張畫面存在一定程度的過亮問題，不過兩款機型的夜景主攝整體成像能力均很優秀。

在主攝長焦對比環節中，我們可以明顯發現iPhone 14 Pro所拍攝的畫面存在一定的過度提亮的問題，而華為Mate 50 Pro的表現則較為出色。在畫面細節部分，iPhone 14 Pro的樣張噪點明顯多於華為Mate 50 Pro。

總結

通過實測對比，可以發現iPhone 14 Pro與華為Mate 50 Pro在不同場景下的成像表現各有不同，其整體的成像水平均達到了當下旗艦智能手機中的超一流水平，對於消費者而言，選購這兩款機型均能夠為用戶帶來出眾的拍攝體驗。

延伸閱讀：iPhone 14 Pro Vs 華為 Mate 50 Pro　2大高端旗艦各有優劣選誰？

+35
iPhone 14 Pro與華為Mate 50 Pro之戰　5項原因傾向買這款iPhone 14 Pro Max上手實測　主鏡頭採用4800萬像素　附實拍照片iPhone 14 Pro動態島開發代碼曝光　程式員指難以適配大部分應用iPhone 14 Pro瀏海變動態島　可顯示約30種訊息　電量不足提示改傳Huawei Mate 50系列均為4G機型　但官方提供變5G物理外掛工具iPhone 14提前發布避與華為Mate 50撞期？分析師指真正原因是...

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

iPhone 14
Huawei（華為）
手機
智能手機
Apple
Apple產品
攝影
手機攝影
中關村在線