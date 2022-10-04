iPhone 14 Pro／華為Mate 50 Pro 主攝表現對比　影像機皇是誰？

iPhone 14 Pro與華為Mate 50 Pro是今年兩款備受期待的影像旗艦手機，iPhone 14 Pro是蘋果首款搭載4800萬像素主攝的智能手機而華為Mate 50 Pro則是首款搭載華為XMAGE影像技術的華為手機，因此很多用戶都對於這兩款機型的影像表現有何差異而感到好奇，今天我們便通過實拍樣張來進行對比。



大底主攝對決RYYB超光變鏡頭，攝像頭配置解析

按照慣例在進行實拍樣張對比之前，我們先來為大家介紹一下這兩款機型的影像配置。首先為大家介紹iPhone 14 Pro。 iPhone 14 Pro可以說是近幾年影像配置提升最為明顯的一款機型，其搭載了全新一代的Pro級攝像頭系統，後置攝像頭模組由4800萬像素1/1.31英寸主攝+1200萬像素超廣角鏡頭+1200萬像素3X長焦鏡頭組成，其中主攝支持第二代傳感器位移式光學圖像防抖功能，影像技術方面採用了蘋果研發的光像引擎技術。

華為Mate 50 Pro延續了華為一貫的配置組合，搭載了5000萬像素超光變攝像頭+1300萬像素超廣角攝像頭+6400萬像素3.5X潛望式長焦攝像頭。其中主攝為大底RYYB主攝傳感器，配備了10檔可變光圈技術，華為Mate 50 Pro的整個後置攝像頭模組由華為XMAGE影像技術加持。

夜景對決分高下，實拍樣張對比

下面我們便直接進入實拍樣張對比環節，需要注意的是為了統一對比標準，本次對比的樣張iPhone 14 Pro主攝均使用1200萬像素模式拍攝的樣張，與之相應華為Mate 50 Pro也使用主攝標準模式拍攝，單張像素量為1258萬像素。

在主攝樣張的對比環節，我們選擇了建築攝影場景，以考驗主攝鏡頭對於畫面細節的呈現能力。通過樣張對比我們可以看到，在中心畫質方面憑藉大底優勢iPhone 14 Pro的表現更為優秀，其實現了對於天穹窗戶細節的清晰展現，而在畫面的邊緣畫質方面，華為Mate 50 Pro的表現更為優秀，其帶來了更為豐富的暗部細節呈現。

在超廣角鏡頭的樣張對比中，我們發現這兩款機型的成像表現相當接近，均可以做到出色的中心畫質表現，並且畫面邊緣也沒有出現過於明顯的畫面畸變問題。可以說這兩款機型的超廣角鏡頭均達到了2022年旗艦手機中的一流水平，同時兩款機型的長焦鏡頭在日間的表現也相對接近。

接下來進入主攝夜景對比環節，通過觀察樣張可以看到iPhone 14 Pro的樣張畫面整體觀感更好，華為Mate 50 Pro的樣張畫面存在一定程度的過亮問題，不過兩款機型的夜景主攝整體成像能力均很優秀。

在主攝長焦對比環節中，我們可以明顯發現iPhone 14 Pro所拍攝的畫面存在一定的過度提亮的問題，而華為Mate 50 Pro的表現則較為出色。在畫面細節部分，iPhone 14 Pro的樣張噪點明顯多於華為Mate 50 Pro。

總結

通過實測對比，可以發現iPhone 14 Pro與華為Mate 50 Pro在不同場景下的成像表現各有不同，其整體的成像水平均達到了當下旗艦智能手機中的超一流水平，對於消費者而言，選購這兩款機型均能夠為用戶帶來出眾的拍攝體驗。

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