華為Mate 50 Pro將保留劉海屏　這設計是為了讓用戶有更好體驗？

據悉，華為Mate 50系列 預計會在8月份發布，預計將推出三款機型：分別是華為Mate 50、Mate 50 Pro和Mate 50 X。隨着發布時間的臨近，各種爆料也層出不窮。其中有一個關於Mate 50 Pro 旗艦機型的爆料，還是讓人值得關注的。



華為Mate 50 Pro有瀏海屏背後藏原因？

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根據博主@數碼閒聊站 爆料表示：華為Mate 50 Pro是功能驅動型產品，前攝部分了延續主動人臉識別解鎖外，還有一堆新特性新功能。「可能設計不是很新穎好看，但應該會很好用」。

此前，就有傳聞表示該機將會採用劉海屏，而該博主的這一說法似乎也印證了之前的傳聞，而採用劉海屏最關鍵的原因，可能是為了滿足攝像頭和多傳感器組合的需求。預計這款手機的人臉識別功能將攀升到一個全新的高度。

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