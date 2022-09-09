iPhone 14 Pro Vs 華為 Mate 50 Pro　2大高端旗艦各有優劣選誰？

9月8日凌晨，2022蘋果秋季新品發布會如期而至，iPhone 14系列也正式上線，作為華為Mate 40 Pro的用戶，筆者也是熬夜看完了這場科技圈「春晚」，順帶整理了一下我自己對華為Mate 50 Pro、iPhone 14 Pro的一些看法，想知道兩款超級旗艦誰更好？又該如何選擇？就都在這篇文章中了。



先說一下結論：



預算有限，華為Mate 50 Pro首選；

喜歡曲屏選華為Mate 50 Pro，喜歡直屏選iPhone 14 Pro；

iPhone 14 Pro更輕薄；

iPhone 14 Pro性能更強，華為Mate 50 Pro不支援5G；

華為Mate 50 Pro影像參數更全面，主攝光圈更大，長焦功能領先；

華為Mate 50 Pro充電優勢顯著。



以上就是筆者對於這兩款旗艦選購的一些總結，接下來筆者會對二者在售價、屏幕外觀、影像以及綜合配置幾個方面進行逐一解析，希望能對大家有所幫助。

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1）預算有限，優先華為

iPhone 14 Pro發布之前，各項信息就已經非常透明了，唯獨價格是最大的懸念，也是用戶比較關心的點。

可以看到，iPhone 14 Pro起售價港幣8599元，和上一代一樣，256GB版本要貴800元，不過整體漲幅不大。

華為Mate 50 Pro方面，起售價只有6799元人民幣（約港幣7693），素皮版稍貴200元，如果大家預算就在這個範圍，又想入手一台有牌面的高端旗艦，毫無疑問，選擇華為是最合適的。

當然，如果大家都不差錢，那麼還要參考後面幾個維度。

2）外觀見仁見智，喜歡直屏選蘋果

外觀方面，兩者的配色都不少，華為Mate 50 Pro有5種，iPhone 14 Pro也有4種，都是熱門流行色，其中也包括更新潮的紫色，足以滿足消費者對於個性化配色的需求。

高端旗艦在做工和用料方面都不需要過多擔心，華為Mate 50 Pro採用了金屬中框、玻璃（素皮）後殼，iPhone 14 Pro則是不銹鋼中框+玻璃後殼，標準的旗艦用料。筆者正在用華為Mate 50 Pro，實際質感還是不錯的，iPhone 14 Pro雖然還沒有拿到手，但參考iPhone 13系列，相信不會在這上面丟分。

手感方面，華為Mate 50 Pro大概率更受歡迎，不單單因為更輕（實際上iPhone 14 Pro也不重，只多了1g），也在於前後均是3D弧面設計，單手握持更貼合手掌，iPhone 14 Pro依舊是直角中框，割手的感覺不會減少，這是二者在拿握上的顯著區別。

屏幕方面，iPhone 14 Pro搭載了OLED LPTO屏幕，支援1Hz-120Hz自適應刷新率調節，理論上兼顧了功耗和流暢體驗，但到底有沒有效果還需要後續上手後才能知曉。華為Mate 50 Pro除支援最大120Hz高刷新率外，還支援1440Hz PWM調光，日常閱讀、追劇也確實更加護眼。

iPhone 14 Pro這次一改瀏海屏設計，選擇了更加獨特的 「藥丸」設計，官方稱之為「動態島」，個人覺得這是iPhone 14 Pro上最令人驚艷的功能性創新，不僅保留了前攝和3D人臉識別，這還相當於一個自由變換的顯示區域，可以顯示各種通知消息，讓「挖孔」不只是「挖孔」，或許真的只有蘋果能做到了。

華為Mate 50 Pro的設計則顯得中規中矩，延續了瀏海屏設計，同樣支援3D人臉識別，不過因為曲面屏幕的存在，正面觀感還是很開闊的，邊緣也不存在誤觸，視覺效果依舊到位。很多人都說曲屏更有高級感，直屏操作更爽，這一點只能說因人而異吧，喜歡曲屏，那麼就選華為Mate 50 Pro，喜歡直屏，自然還是要傾向於iPhone 14 Pro了。

3）華為紙面參數更強，長焦吊打蘋果

從參數來看，華為Mate 50 Pro在很多方面都要超出iPhone 14 Pro不少，即便iPhone 14 Pro這次升級已經很大了，甚至拋棄了「祖傳」1200萬像素主攝，升級了更大的傳感器和光圈，還有第二代傳感器位移防抖技術，但紙面數據和華為Mate 50 Pro依舊沒得比。

首先，華為Mate 50 Pro首次用上了10檔可調的物理可變光圈，最大光圈甚至支援到了F/1.4，在專業模式下，景深範圍和虛化程度都可以自行調節，如果你經常使用專業模式拍照，創作空間無疑大了很多，當然即便不用專業模式，自動模式下系統也會自動幫你調好光圈，駕馭各種場景。

其次，華為Mate 50系列支援100倍數字變焦，有著200X的變焦範圍，至少從長焦功能性來說是要遠強過iPhone 14 Pro的。

作為各自陣營最具代表性的兩款旗艦手機，影像無疑代表了當下移動影像的巔峰水準，但這一點又最不好比較，一方面我們手裡沒有iPhone 14 Pro，另一方面，參數不等於實際表現，5000萬像素也好，4800萬像素也好，無法成為衡量影像實力高低的絕對指標。華為的影像能力大家有目共睹，而蘋果同樣「參數沒贏過，體驗沒輸過」，所以孰強孰弱還要看我們後期的上手評測。

4）A16性能無懸念，華為沒5G很遺憾

性能方面，iPhone 14 Pro帶來了全新升級的A16處理器，官方更是直接宣稱這是這是有史以來最快的智能手機晶片，採用4nm工藝打造，CPU提升40%，GPU帶寬提升50%，功耗比上一代低了20%。同時這枚晶片還著重升級了顯示晶片和拍攝能力，尤其是前者，是支援「動態島」流暢動效體驗的根本。

相較之下，華為Mate 50 Pro搭載了驍龍8+處理器，同樣基於4nm工藝，綜合性能雖然較前一代有所提升，不過距離A16顯然還是有所差距的，另外為Mate 50 Pro不支援5G也是一大遺憾，如果你對極致性能和5G都有需求，顯然還是iPhone 14 Pro更值得考慮。

當然，華為Mate 50 Pro的性能其實同樣很能打，畢竟驍龍8+也是一款表現優異的晶片，無論是玩遊戲還是日常使用，體驗都不會有太大問題。

5）華為充電扳回一城，防護性各有千秋

充電方面，華為Mate 50 Pro內置了一塊4700mAh電池，支援最大66W快速充電和50W無線充電；iPhone14 Pro僅支援20W有線充電，15W Magsafe無線充以及7.5W Qi無線充，顯然華為Mate 50 Pro在快充方面的優勢還是比較大的，在意充電體驗的消費者，更適合華為Mate 50 Pro。

防護性方面，兩款旗艦都支援IP68級別防水，不過華為Mate 50 Pro最大支援6米抗水，並且素皮版還搭載了崑崙玻璃，使得華為Mate 50 Pro整機耐摔抗跌落能力提升至10倍，不過iPhone 14 Pro的超晶瓷面板同樣屬於強化玻璃範疇，哪個更耐摔還是不好比較。

不過正常還是意外失手的情況多一些，更建議用戶給手機套上手機殼，相信比任何強化玻璃都令人安心。

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最後

以上就是兩款手機各自的優劣勢，總結一下，iPhone 14 Pro的優勢主要集中在極致的性能表現、更輕更薄的設計、支援自適應刷新的屏幕以及我個人覺得十分驚艷的「動態島」創新功能；華為Mate 50 Pro方面，優勢主要集中在雙曲面的機身、更強的長焦影像、更具創造性的可變光圈方案、更快的充電、更低售價幾個方面，大家完全可以各取所好，按需購買。

最後，筆者想多說一句，iPhone 14 Pro和華為Mate 50 Pro是非常特殊的兩個產品，同為高端旗艦，均衡性才是它們最大的賣點，長板足夠長，但短板卻不短。對於喜歡兩個品牌的消費者來說，完全可以忽略掉一些不必要的參數，畢竟實際體驗才是最主要的，而我相信這兩款手機也不會讓大家失望，你說是不是這個道理呢？

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