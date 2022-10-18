iPhone 14 Pro/小米12S Ultra 影像頂級比拼　兩者區別就在這裏

最近新機不斷，其中不乏一些表現亮眼的影像旗艦，比如剛剛發布不久的iPhone 14 Pro，憑藉全新升級的4800萬主攝、ProRAW模式，風頭可謂一時無兩。



縱觀今天的手機市場，押注影像賽道已經成為各大品牌共同的選擇，因此除了蘋果外，諸如小米、華為、OPPO、vivo等手機大廠同樣是這條賽道上的「資深玩家」。

以小米為例，9月份推出了萊卡（Leica）影像旗艦小米12S Ultra，除了5000萬IMX 989一英吋大底主攝外，該機同樣搭載了搭載了與萊卡聯合研發的光學鏡頭，覆蓋了13mm-120mm焦段，具備高解析力、高透光率、低色散以及低眩光的表現。因此僅從參數來看，小米12S Ultra無疑代表了當前Android智能手機影像的頂級水準。

那麼問題來了，小米12S Ultra和iPhone 14 Pro相比又有哪些區別呢？本文將通過對比二者樣張，為大家一探究竟。

首先在日間場景下，iPhone 14 Pro的畫面飽和度很高，畫面看起來更明快。小米12S Ultra萊卡模式有經典和生動兩種，前者看起來色彩要寡淡一些，也就是大家說的「有德味」，後者色彩飽和度更高，融入了小米一直以來的成像風格，倒是不負「生動」之名。當然，無論是小米還是蘋果，二者的色彩都談不上準確，後期的痕跡也比較重，不過直出觀感確實不錯，畫面給人的感覺也都很通透，十分討人喜歡。

而在相對逆光的場景下，小米12S Ultra和iPhone 13 Pro都沒有刻意去追求對高光的壓制、對暗部細節的還原，而是有了一種與眾不同的真實感。比如河岸邊的樹木，光線照不到的位置就會顯得比較暗，其實這種更接近人眼觀感，很多用戶也比較喜歡這樣一種風格。

小米12S Ultra將這樣一種明暗表現延續到了夜間場景中。拍攝同樣一盞路燈，小米12S Ultra畫質同樣純淨紮實，樣張也沒什麼噪點，純淨度很高，色彩更濃，還有更優秀的高光壓制，沒有高光溢出的情況出現。 iPhone 14 Pro畫面則要更亮，有輕微的曝光，明暗對比會更強烈一些。

光線稍好的場景中，二者都表現出了很高的水準。兩張樣張畫面都很透，細節也都十分清晰，所以最大的區別可能還是在影調風格上，談不上誰好誰不好。對於用戶來說，喜歡哪個或者不喜歡哪個全憑自己，正如筆者自己會更喜歡iPhone 14 Pro的風格一樣。

在大部分夜景場景中，iPhone 14 Pro的表現都很穩定，並沒有出現偏色、高光過曝、暗部噪點多的情況。相較之下，儘管小米12S Ultra同樣有著驚艷發揮，但如果遇到暗光場景，色彩還是出現一些偏差，比如這一組拍攝的是綠色的燈牌，iPhone 14 Pro的色彩就很準確，和肉眼觀感幾乎一致，小米12S Ultra所拍則是輕微偏黃，還是能夠看出區別的。

看完了主攝在各個場景下的表現，接下來再來聊一聊超廣角。可以看出，無論是白天還是夜晚，二者超廣角完全就是不同的兩種風格。整體來看，iPhone 14 Pro超廣角和主攝更為一致，小米12S Ultra的超廣角在夜景方面十分驚艷，雖然邊緣出現了模糊和畸變，但更加純淨，且視覺衝擊力很強，可能與色彩的調教有一定關係，大家更喜歡哪一種風格呢？

長焦方面，通過直出的樣張來看，兩款手機在2X焦段下細節還是比較足的，色彩也都還不錯，當焦段到了5X時，畫質下滑得比較厲害，iPhone 14 Pro畫面出現了泛白的情況，小米12S Ultra整體顏色仍舊會更濃一些，畫面沒有iPhone 14 Pro那麼亮，整體觀感上則要優於iPhone 14 Pro。

最後

在手機拍照方面，兩款手機在不同場景、不同焦段下的影調風格各不相同，iPhone 14 Pro畫面明快，夜景亮度很高，色彩清麗，還是熟悉的味道。小米12S Ultra的萊卡調教在風格上更加獨特，色彩偏「德味」，擅長用明暗反差來塑造畫面，尤其是夜景，後期的感覺更重，但觀感還是很不錯的。總之，二者主要區別還是在風格上，不知道大家更喜歡哪一種呢？

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