iPhone 14 Pro在DXOMARK拿到高分 以1分之差屈居第2 第1位竟是
撰文：中關村在線
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近日，DXOMARK公布了蘋果iPhone 14 Pro的影像測試分數：總分146分，是該所有iPhone在該機構測試過的最好成績。
DXOMARK公布最新的手機影像分數排行榜，iPhone 14 Pro如此強勁也只能屈居第2位。
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測試結果顯示，蘋果iPhone 14 Pro在DXOMARK 全球影像排行中名列第二。
令人意外的是，榜首竟是榮耀Magic 4至臻版，不過，iPhone 14 Pro Max勝過華為P50 Pro、iPhone 13 Pro Max、小米12S Ultra等。
值得注意的是，蘋果iPhone 14 Pro Max採用6.7英寸超視網膜XDR顯示屏，iPhone 14 Pro採用6.1英寸超視網膜XDR顯示屏，都後置4800萬主攝、1200萬超廣角、1200萬2倍長焦，前置1200萬像素，預裝iOS 16。這兩款機型配備了最新的A16晶片，這顆晶片採用6核中央處理器，集成5核圖形處理器。
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