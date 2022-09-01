手機系統有必要常更新嗎？　升級前考慮這3點　遇這情況建議別升

如果你的手機不是最新發布的型號，那麼廠商多半給你提供了系統升級的選項。更新系統當然是好事兒，但盲目更新卻會讓你的手機不堪重負。



如果不確定要不要更新推送的系統，那我建議你採用保守策略不更新。

手機系統保持最新版本是最好？有些情況下，保持不更新才是上策。

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修復漏洞更安全？你沒有隱私

毫無疑問的是，系統更新能帶來不少好處，首先就是修復BUG和漏洞，讓系統更安全。比如iOS 15.6.1更新解決了可能導致任意代碼執行的內核和 WebKit 漏洞。不過對於大多數用戶來說，BUG修復的意義並不大，如果不是影響到手機正常使用，並不需要因為漏洞修復而更新系統。

什麼？你說擔心漏洞會你的個人訊息泄露？拜託，BAT（百度、騰訊、阿里巴巴這三家中國互聯網公司）早就把你的訊息不知道賣了多少遍了，只要保持良好的使用習慣，不要訪問未知網站，安裝非官方的軟件，不用擔心隱私泄露的問題，你沒有隱私。

新增功能新體驗？新鮮不過三天

不少系統更新提供了新的功能和技術，讓用戶可以體驗到更多的功能。比如Android 12 中引入 Material You ，允許用戶打造出非常個性的主題，你甚至可以體驗到iOS主題的全套視覺效果。

其實很多新功能是針對新手機打造的，畢竟商家也不想讓舊的設備搶了風頭，所以舊設備能夠體驗的新功能還是非常有限，而其中的大部分又不實用，及時安裝了新功能，你可以只有3天熱度的嚐鮮，之後就束之高閣了。

所以說除非有非常能打動你的新功能，而且新功能的使用頻率不會太低，我才建議你升級系統，否則還是安心用原來的沒錯。

新優化更絲滑？不卡頓怎麼換機

很多系統更新前會說明新增加了不少功能，但廠商沒有告訴你的是，更新系統之後可能會更加佔用系統資源，意味着你的手機就會更加卡頓了。

新系統和新功能往往需要更強大的性能支持，對於老手機來說自然就要犧牲流暢度了，另外系統功能的增加也會讓系統佔用的空間增加，目前Android和iOS系統佔用空間都可以輕鬆達到15G以上，對於老機型來說實在不友好。

所以不想手機變卡頓而被迫換手機，那我還是建議你保持現有的系統而不要安裝更新，如果你已經做好了換手機的準備，那還說啥，點開系統更新，升級就完事兒啦！

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