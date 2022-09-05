手機系統更新後變得更卡頓？　陰謀論者指是套路：不然新機怎賣

手機系統該不該更新，絕大部分人給的答案就是別更新，越更新越卡！的確雖然沒有直接證據表示手機會越更新越卡，但對於絕大部分手機用戶而言都是深有體會的，那就是手機用到第二年或者第三年的時候，流暢度就不如新機了，這到底是怎麼回事？



而關於手機系統更新變卡是廠商搞小動作的傳聞是最多的，其中Apple手機就曾經因為系統更新，限制用戶CPU性能而被告上法庭，理由是Apple認為，當手機電池出現損耗時，合理降低性能可以提高手機的續航時間，雖然沒毛病，但這種私下偷偷更新的舉措，還是讓用戶感受到了不安和憤怒。而通過Apple事件也能讓我們清晰的意識到，廠商偷偷通過系統更新，降低手機流暢度的操作是非常輕而易舉的一件事情。

▼▼▼手機系統更新後會變得更卡頓？有人認為這是廠商的套路。▼▼▼

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手機系統更新，理論上來說一定會讓手機變卡

雖然每次手機更新，手機廠商的備註永遠都是修復BUG，優化手機性能，但不得不說手機越更新越卡是真實存在的，為什麼手機廠商要讓更新後的手機越來越卡呢？

我個人猜測有以下幾個方面：

首先，手機調校最佳的狀態大概率就是手機剛發布的出廠狀態，因為它需要極高的流暢度和強大的跑分性能來給自己造一個好口碑，而隨着系統的升級，雖然修復了部分BUG，優化了部分體驗，但很大程度上，工程師可能是基於最新的配置去完成的操作，根本沒考慮舊手機的適配性，或者說舊手機不再是適配的重點，因此這種情況下，舊手機硬件根本上系統的情況是存在的，這種情況用戶也可以接受。

其次，有點陰謀論的觀點，就是手機如果持續保持出廠狀態，以現代手機性能過剩的大背景，用戶根本不用考慮換手機，最多每3年更換一次電池，就可以一直用。但這種消費方式是不符合手機廠商的利益的，如果大家都不換手機，在手機市場趨向飽和的今天，品牌生產出來的手機要賣給誰呢？所以，廠商假設真的如猜想中的偷偷降低手機性能，也是存在可能性的。

而且此前就有博主測試了某款新手機，更新前該手機跑分假設為10分，而隨着1個月後這款手機的迭代版本發布，該博主為舊手機更新了系統後，跑分只能到8分，很顯然性能是下降的。

而且還有一個很關鍵的點，如果廠商認為更新系統不會讓手機變卡，為什麼要使用各種方法誘導用戶去升級系統？為什麼升級後的系統不支持回退呢？除了能給廠商帶來利益外，我實在想不到這樣霸王條款式的邏輯能給用戶帶來什麼提升體驗的地方。

手機越用越卡除了系統外，可能和軟硬件也有關係

手機使用時間增加後變卡，可能也和手機的硬件有關係，因為隨着你使用時長的增加像很多硬件老化是難免的，而且手機使用的時間越長，堆疊的瑣碎垃圾文件也就越多，手機處理器處理的難度也越大。

加上各種最新版本的APP，也都是基於最新的硬件配置開發的，對於老機器的硬件支持可以說是並不友好，卡頓也是在情理之中。

當然筆者也曾試過將多次更新卡頓的手機進行恢復出廠設置的操作，但即使恢復了出廠設置，手機卡頓的問題依舊沒有得到很好的解決，所以這也印證了一個觀點，手機會越更新越卡。

手機沒事最好別更新，關於更新的操作能關閉全關閉

所以，如果手機購買後沒有什麼明顯的BUG和影響體驗的，個人建議就直接把系統更新關閉，不要隨便更新系統，包括手機的APP。這樣理論上能讓你手機多用幾年。

iPhone：進入【設定】-【一般】-【軟件更新】可以查看是否已經下載。

安卓：設置—【系統更新】，右上角圖標進入【更新設置】，關閉【自動下載系統更新包】即可。

延伸閱讀：3種徵兆暗示你要換手機 不能更新系統已經是明示 你還不去換？

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