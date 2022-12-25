選購雪櫃的3大重點　這種製冷方式性價比最高　多少容量才足夠？

11.11基本上買甚麼都能便宜一點，不少人也開始考慮反季去買雪櫃，這確實是一個不錯的主意，買雪櫃看似簡單，但實際上也是有著很多大學問，今天給大家總結了幾個快速選購好雪櫃的核心點，購物節期間要買雪櫃的朋友可以看看了。



▼▼▼即睇選購雪櫃的3大重點▼▼▼

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容量及開門方式：買大不買小

我個人對於雪櫃的建議是買大不買小，通常情況下單人建議保留在150L的容量左右，個人感覺是一個比較夠用的空間，但這其中也包含了個人的習慣，如果你不做飯的情況下不需要存儲菜肉，那空間可以稍微小一點，如果你經常做飯，那麼這個空間就要大一些。

關於開門方式上，小尺吋基本都是單開、雙開、三開的比較多，高級的有日式的多門雪櫃，對於小尺吋雪櫃基本上沒有太多可選擇的餘地，根據容量選擇開門方式即可，日式多開門的會更好一些，但價格通常會更貴。

大尺吋的基本就是法式四門、十字對開門和對開門比較常見，其中法式四門是比較合理和推薦的一種佈局，上面大冷藏，下面兩個大型的冷凍倉，不易跑冷氣，同時也可以放下一整個羊腿這種大食材。其次就是十字對開門，適合沒有大食材冷凍的家庭選擇，抽屜比較多，比較靈活。而對開門單次要開啟50%的面積，對於保溫來說並不太理想，不太推薦。

大容量＞小容量



法式四開門＞十字對開門＞對開門



風冷、直冷還是混冷：風冷性價比最高

目前雪櫃主要的製冷方式就是風冷、直冷和混冷、三種模式各有優劣，就不展開給大家說了，直接說結論。風冷經濟性適中，製冷速度快，不會結霜，但食材容易快速流失水分，直冷就是我們早期的結霜雪櫃，有點就是價格便宜，食材水分損失小，缺點就是結霜，冷量分佈不均。混冷優點是冷藏用直冷保鮮不流失水分，冷凍用風冷，速度快且無霜，但這種雪櫃價格更貴。

綜合功能排序為：混冷＞風冷＞直冷



經濟性排序：直冷＞風冷＞混冷



循環系統：最好三循環但價格不低

目前風冷雪櫃主要就是單循環、雙循環和三循環。這個不難理解，單循環就是一個雪櫃用一個蒸發器，雙循環就是用2個蒸發器，以此類推。循環多的有點就是不容易食材竄味，體驗更好。這裡有一些商家套路，就是用雙風路循環概念混淆雙循環，這個大家買前一定要問好，別被坑了。

理論上循環越多肯定越好，但價格也越貴，作為普通用戶來說，如果不是想一步到位，我個人反而建議不用過分的追求雙循環和三循環。

綜合功能排序為：三循環＞雙循環＞單循環



經濟性排序：單循環＞雙循環＞三循環



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