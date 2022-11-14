傳iPhone 15 Ultra將用鈦金屬機殼　鏡頭會更凸起　售價大幅上漲

此前，就有傳聞稱iPhone 15的旗艦機型iPhone 15 Ultra將採用鈦金屬外殼，搭載台積電3nm工藝的A17處理器，運存將提升至8GB，支援8K視頻拍攝，有可能搭載潛望式長焦鏡頭，標配前置雙自動對焦攝像頭靈動島。而鈦金屬外殼早在今年發布的Apple Watch Ultra智能手錶上面就有應用。



傳聞iPhone 15 Ultra機身上的鈦金屬很有可能應用於手機中框。不過，近期有海外媒體曝光了iPhone 15 Ultra鈦金屬機身渲染圖。

網傳iPhone 15 Ultra鈦金屬機身的渲染圖。

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從其曝光的渲染圖來看整體更像是Apple Watch Ultra的放大版：鈦金屬的配色+橘紅色的鎖屏按鍵，讓人一下子就聯想起了Apple Watch Ultra。整體完成度較高，配色也很漂亮。

iPhone 15 Ultra鈦金屬機身中攝像頭更加凸起，比現在在售的iPhone 14 Pro Max更加突出，估計配上保護殼可能會好些。另外，考慮到鈦金屬對信號的影響，iPhone 15 Ultra的頂部預留了天線縫隙。

渲染圖中iPhone 15 Ultra鈦金屬機身整體採用一體壓鑄成型，但在機身背部預留了帶有蘋果Logo的無線充電背板，雖然設計風格很有蘋果的味道的極簡風格，但這個背板四角的四顆螺絲十分突兀，這很不蘋果，如果喬布斯在的話這四顆螺絲肯定直接被否的。

目前，有傳聞由於上游供應商生產成本大幅上漲，導致iPhone 15全系售價將大幅上漲，售價可能接近2萬元，鈦金屬確實能帶來不一樣的高級質感，但這暴漲的售價確實也勸退了不少人，大家覺得這樣的iPhone 15 Ultra你們願意買嗎？

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