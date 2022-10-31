網傳iPhone 15 Pro將取消全部物理按鍵？會以這方式反饋替代
撰文：中關村在線
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最近關於iPhone 15 Pro的消息越來越多，分析師郭明錤再次放出重磅消息：iPhone 15 Pro可能沒有物理按鍵。郭明錤表示，iPhone 15 Pro將會取消音量和電源實體按鍵，取而代之的是用震動模擬按鍵效果。
當然，蘋果不是第一次這麼做了，在iPhone 7上，蘋果就採用震動模擬按壓的手感，將Home鍵去掉。而且震動模擬的效果非常好，給人一種真的按下去的錯覺。
網傳iPhone 15 Pro可能會將所有物理按鍵取消。
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如果iPhone 15 Pro真的取消物理按鍵，轉而採用震動的形式，那麼震動模擬所產生的手感應該也不會差。
當然，由於音量與電源按鍵位於機身兩側，所以蘋果可能會在機身兩側各增加一個Taptic Engine，如此一來iPhone 15 Pro就擁有3個Taptic Engine。蘋果有可能會充分利用這一點，比如在遊戲中提供具有位置訊息的震動反饋等。
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