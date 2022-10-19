拍賣2007年初代未拆封iPhone　成交價逾30萬港元　身價翻65倍

2007年，喬布斯（Steve Jobs）發布了初代iPhone，徹底改變了智能手機市場。時至今日，如果你手裏還有一台未拆封的初代iPhone，那麼它將相當稀缺。



在倫敦資本集團拍賣會上，就拍賣了一台未拆封初代iPhone，最終成交價為39339.6美元，約合港幣308,813元。

未開封的初代iPhone，在25年後的今天拍賣成交價逾30萬港元。

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初代iPhone之所以能夠拍賣出如此高的價格，主要原因在於它的特殊性。它代表iPhone的起點，同時也是智能手機快速發展的起點。如果是其他智能手機的話，恐怕已經成為電子垃圾了，根本沒有收藏價值。

回顧初代iPhone的售價，4GB版本售價為499美元，8GB版本售價599美元，不得不說以前的iPhone定價比現在的iPhone便宜多了。對比此次拍賣價格，相當於翻了65倍，比投資股市好太多了。

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