iPhone 14系列銷情不佳？9月內地智能手機銷量出爐　蘋果排在這裏

雖然iPhone 14系列中的標準版被用戶吐槽，但實際情況確實，今年9月大陸市場蘋果的銷量非常好。



調研機構CINNO Research的數據顯示，蘋果的銷量約460萬部，按年增長了26.8%，排名第一。

據CINNO Research的資料顯示，9月份只有iPhone的銷量是有增長的。

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第二名是榮耀，銷量約300萬部，按年下降20.4%。不止榮耀，一直到第五名，按年銷量都是下降的。第三名是OPPO，銷量約290萬部，按年下降37.4%。第四名是vivo，銷量約270萬部，按年下降36.8%。第五名則是小米，銷量約210萬部，按年下降36.3%。

除蘋果外，前五名中有四位國產廠商，這說明國產廠商的實力還是非常不錯的。不過銷量數據並不是特別理想，特別是均有按年下降的情況。不得不感慨的是，蘋果的銷量依舊出色，看大家對於iPhone的認知，依舊要大於Android手機。

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