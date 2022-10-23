從Android轉至iPhone會出現的5種不適應情況　iOS系統真的不習慣

伴隨著iPhone 14的發布，相信不少小伙伴也都入手了iPhone手機，不管你入手的iPhone 13還是iPhone 14，上手是不是不太習慣？



今天咱們就藉著這個機會，和大家分享下從Android轉至iPhone陣營會有哪些不適，一方面給已經入手的小伙伴一些調整適應的建議，另一方面也給準備入手iPhone的Android用戶一些提前準備和預警。

▼▼▼Android轉iPhone出現的5種不適應情況▼▼▼

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1）封閉系統

要說Android和iPhone之間最大的差異當屬系統之間的差別。眾所周知，iOS是基於UNIX編程開發的，而Android則是基於Linux編程開發的。Android系統屬於開放系統，相較於iOS更加開放包容，找個軟件、調試個程序，那都是可以隨意側載和「折騰」的。

而iOS則恰恰相反，屬於封閉系統。蘋果只給用戶下放了使用權限，很多東西還是系統做主，蘋果給你什麼你在其可控範圍內就用什麼，可選擇餘地並不大。大部分App只能到App Store下載使用。不過，這幾年iOS平台的軟件生態應用數量激增，應用的下載和使用方面也便捷不少，但依然無法和Android平台相提並論。

當然，iPhone的封閉系統給大家帶來了相對的隱私安全也是大家有目共睹的，至少不會像Android系統輕易調用用戶信息，雖然不是絕對的安全，但相對還是可以放心使用的。

2）手遊數據不通用

大部分手遊的數據是按照系統分開的，Android就在Android區域，iOS就在iOS區域，如果你在iOS，你的小伙伴們在Android區，你們是不會在同一服務器裡出現。一方面是因為兩個系統之間數據對接是幾乎不太可能的，另一方面蘋果為了保護自己的「蘋果稅」收入也不會打通iOS和Android之間的數據。因為Android充值普遍便宜，如果打通了，大家都到Android平台充值到iOS平台玩遊戲，這就影響蘋果收取「蘋果稅」。另一個層面，蘋果不打通也是為了留住用戶，如果玩家在iOS賬號上充值，充值得越多換Android設備的可能性就越小。

3）無個性化主題

由於是封閉系統，iPhone手機是沒有自定義手機主題的功能，更不可能像Android一樣自己自定義主題。 iOS16雖然多了一些自定義的內容，比如鎖屏畫面、組件等，但實質上依然自由度不高。個性化是失去了，但也節省了用戶在主題這件事上浪費的時間和精力，甚至還節省了購買漂亮主題的開銷。個性化主題這件事，本身其實也是錦上添花的功能，並非剛需，但大部分Android用戶都需要花些時間適應一下。

4）20W充電速度

如今連Android千元機都已經開始普及快充的時代，蘋果依然堅守20W充電功率不放棄，即便到了iPhone 14依然只有29W上下，一方面是受制於硬件限制，Lightning接口的極限充電功率就到30W上下，很難再做提高，另一方面由於蘋果龐大的MFi充電配件市場，蘋果依然不想輕易放棄。所以至今為止iPhone的充電速度十分感人。如果你從Android陣營跳轉到iPhone陣營，需要很長一段時間去適應。

5）iPhone信號弱

受制於自身基帶問題，iPhone的信號弱可以說是被各大Android廠家按在地上摩擦，隨便一家Android廠家都會拿iPhone比信號。甚至已經形成了「iPhone=信號差」的 固有印象。如果你是從Android陣營換過來的朋友一定要注意這件事，雖然iPhone 14全系升級了高通的基帶，信號強度確實有所改善，但如果您入手的iPhone 13之前的老機型還是會有信號不強的問題。目前，沒有太好的解決辦法，iPhone老用戶基本都習慣了。

當然，除了上述這些需要第一次從Android陣營換成iPhone用戶需要適應的地方之外，還有iPhone生態雖然強大，但普遍價格較高，想要體驗iPhone的生態需要花更多的錢。除此之外，還有就是各大App都會默認iPhone用戶為「高端」用戶，相同服務或售票可能會比Android用戶費用更多。

不過，有一說一，iPhone並不是一款「完美」的手機，其既有很明顯的「短板」，也有很突出的優勢，對於從Android換到iPhone的朋友一定要了解清楚再去做換機決定。對於已經換到iPhone的朋友也不必沮喪，畢竟iPhone依然是一款出色的手機。

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