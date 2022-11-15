8個令iPhone用戶羨慕不已的Android基本功能　除充電快外還有這些

雙十一結束了，各大戰報的都能看到iPhone手機的身影，無論是單品銷量還是銷售額，蘋果iPhone手機都掌握着它在機圈的統治地位。



很多朋友都說，國產Android手機不行了。但是也別忽略了，Android手機比iPhone強的地方。

果粉表示：不知什麼時候才能擁有這些基本功能。

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一、信號

iPhone手機的信號問題被果粉吐槽過很多年了，在城區使用時可能沒有特別明顯的感覺，但是一旦所處位置稍微偏僻一點，Android手機的優勢就凸顯出來了。朋友使用的Android手機信號滿格，接電話和上網暢通無阻，而iPhone手機信號卻只有一兩格。

二、充電

iPhone手機現在最高充電功率也才27W，美其名曰環保，充電頭還要自己單獨購買，而國產Android手機這邊，目前最高都達到了210W快充。近乎10倍的碾壓，蘋果手機充滿電至少也要一兩個小時，而Android手機這邊最快10分鐘就充滿整個電量。真是讓果粉羨慕不已。

三、應用雙開

現在的人大多都擁有兩個微信號，一個工作一個私人使用，而使用Android手機的用戶，基本上一部手機就能搞定，應用雙開，可以同時登錄兩個微信號。而蘋果iPhone用戶只能在兩個賬號之間來回切換，這樣很容易錯過重要訊息，沒辦法只能揣着2部手機去使用。

四、通話錄音

Android手機能夠自動開啟通話錄音功能，這一點非常便捷，因為你無法預判啥時候來一通電話，就會產生各種扯皮糾紛問題，又或者領導來個電話給你安排一堆任務，你無法快速記錄下來時，還能返回去聽一下錄音，有個通話錄音功能可以保證你不會錯過任何重要訊息，必要時也能保障自己的權益。而iPhone手機沒有通話錄音功能，想要錄音還需要借用另外一部手機來輔助操作，非常麻煩。

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五、NFC

這是我最希望蘋果iPhone能改進的地方，雖然蘋果手機也有NFC功能，但是無法模擬門禁，只能綁定Apple Pay和公交卡，日常出門還要帶門禁卡、鑰匙。而Android用戶這邊，可以將門禁卡、門鎖等模擬到手機裏，出門帶個手機就能輕鬆搞定各種場所的進出問題。

六、騷擾電話

現在的人基本上沒啥隱私可言，你的電話號碼早就被販賣給了各種渠道。每天的營銷、騷擾電話非常多，而Android手機這邊有個標記功能，如果看到是騷擾電話，你可以直接選擇掛斷。而蘋果iPhone這邊是沒有這個功能的，看到陌生電話你又擔心錯過重要來電，只能硬着頭皮接，到頭來發現是騷擾電話，每天處理這些騷擾電話就會浪費你一堆的時間。

七、長截屏

iPhone手機自帶的截屏功能只能截取一屏的訊息，想要長截屏還要藉助第三方軟件，非常麻煩，而Android手機自帶的截屏功能都可以實現長截圖，可以一次性截取更多你想保留的訊息。

八、鈴聲設定

Android手機可以自定義各種你喜歡的音樂來作為來電鈴聲，操作方法也很簡單。而蘋果iPhone想要修改系統鈴聲非常麻煩，還需要藉助其他軟件才能修改。所以像我這樣的懶人，就只能把iPhone手機設定為座機鈴聲來使用了。

當然，除了以上幾點以外，還有很多iPhone用戶羨慕Android手機的地方，歡迎大家在下補充。

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