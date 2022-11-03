華為發布卡片充電器　1厘米厚62克重　支援66W快充更可充手提電腦

華為在Pocket S全場景新品發布會上，發布了一款華為卡片充電器，價格為258元，支持66W超級快充。



這款充電器最大的特點是，採用了扁平的設計，機身厚度僅為10.5mm，大約1厘米的厚度，針腳採用摺疊可收縮設計，重量為62g，可以輕鬆收進口袋，方便攜帶。較比普通快充厚度減少62.9%。

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這款充電器最高可實現66W快充，不僅支持PD協議的手機快充，還能為支持該協議的筆記本充電，對於外出需要攜帶充電器的場景來說，這個真的非常方便了。

此外該產品還支持短路保護、過流保護、過溫保護、欠壓保護等十重安全保護，不用擔心新設計的安全性。

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