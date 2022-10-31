ROG Phone 6在DxOMark評測中表現出色　除打機外這方面也有好成績

作為全球知名電競手機，ASUS 旗下 ROG Phone 系列在遊戲表現向來獲認同；但其實手機除提供全面玩樂支援，其在媒體部份如音訊方面，亦擁有相當出眾成績。



較早前 DxOMark 公佈了 ROG Phone 6 的音訊測試成績，其以高達 160 分播放、144 分錄音，在 DxOMark 手機音訊測試中獲 155 總分，手機總類別排名第 2、800 美元以上高價手機排名第一，總榜僅次於黑鯊5 Pro，表現相當出色。

全球知名電競手機ROG Phone 6，原來在音訊方面也很強。

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根據 DxOMark 公佈測試內容指，ROG Phone 6擁有相當出眾的全場合播放表現，特別在執行手機遊戲時能輸出相當優秀音樂。

文中指 ROG Phone 6 在播放時能提供出眾空間感及動態反應、亦擁有豐滿而平衡良好的聲音還原。配備高通 Snapdraong 8+ 的 ROG Phone 6，聲音部份由內置立體聲揚聲器跟 3.5mm 耳機端子負責輸出，裝置支援 Dirac HD 聲效；同時因為手機罕有提供橫向 Type C 埠並支援旁路充電，執行遊戲或播放全屏影片時，橫向裝置邊充邊放場合，較同類產品更方便雙手握持使用。

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