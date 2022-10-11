Android一輩子都贏不了iPhone？　網民點破1致命原因：被剝奪感

Android系統一輩子贏不了蘋果（iOS）嗎？Android與蘋果一直以來都是競爭對手，雙方擁護者也時常爭論不休。對此，一名網友分析，點出Android之所以普遍被認為比不過蘋果的關鍵原因，讓不少網友贊同表示「超中肯」！



▼▼▼Android一輩子都贏不了蘋果？網友點睇？▼▼▼

+ 15

一名網友於PTT發文指出，常批評iPhone沒創新、蘋果不思進取的人，大多都是旗艦Android手機的使用者，「因為他們最生氣的一點在於，明明自己的手機很好，但是外界卻都不知道，進而產生了相對被剝奪感」，回想以前拿iPhone的時候，身邊的人看到可能會說「哇！你好有錢喔！這隻手機很貴吧？」，但現在反而是拿旗艦Android手機的人會被這樣對待，「高階Android使用者變成了比較特別的那一方，近幾年下來iPhone早就不是奢侈品，反倒是拿差不多的錢，結果卻買了旗艦Android的人才叫作奢侈，甚至於引來外界『關愛』的眼神」。

這名網友解釋，旗艦Android手機在各方各面都很不錯，無法否認，但這些高端產品的好處，永遠都只有那一小群人知道、體驗過，所以會替Android宣傳優點的人，自然也只剩下一小群；而Android最大宗的消費者，其實是為了「價格」而買中低階手機的人，比較差的規格，就產生出比較差的操作體驗，因此拿中低階Android手機的消費者，當然也就不會向外界宣傳Android有多棒。

這名網友說明，與Android用戶相反，iPhone使用者會主動將手機跟系統的優點擴散給別人知道，例如AirDrop傳檔多快、AirPods裝置切換多流暢等等，「旁人看了、聽了，自然就會被iPhone吸引」。

這名網友的論點引發熱烈討論，許多人紛紛贊同表示，「不買iPhone跑去買高階Android，就好像國產不買跑去買歐洲車一樣」、「Android旗艦的悲歌和最好笑的一點莫過於此，再好用，同價位情況下沒人要買」、「大家又不是傻子，價格性能一比就知道要買什麼了，市佔率就說明一切」、「iPhone出問題，使用者會檢討自己，Android出問題，一定是Android太爛，換iPhone。這世界總是信仰最難贏啊！」。

延伸閱讀：年年換新iPhone就是有錢人？ 綜合計算後證明用Android機才是

+ 11

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：安卓一輩子贏不了蘋果？內行人點破1關鍵原因：現在買安卓旗艦機才叫奢侈】