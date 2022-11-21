iPhone 14 Pro系列發貨日期又延長　現在訂貨可能要2023年才出貨

雖然iPhone 14系列上市已經有兩個多月時間，但因產能問題，部分機型的發貨日期仍在延遲。



此前，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max兩款機型在蘋果官網的預訂等待時長為4-5周左右時間。

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的發貨日期，再次因疫情而有所延誤。

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但今日從蘋果官網獲悉，目前iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max發貨時間再次延長，需要等5-6周，跨度達一個半月。如果現在選擇官網預訂，最遲要等到2023年1月5日才能送達。

據了解，11月6日，蘋果發出產能大幅減少的警告：「預計 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 的出貨量將低於我們先前的預期，顧客需等待更長時間才能收到新產品。」

目前，富士康鄭州園區作為iPhone全球最大的生產基地，因疫情原因，直接影響了蘋果手機的供應鏈。

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