7大方向挑選適合自己的手機　高CP值手機Top10　iPhone 三甲不入

市面上中階手機推薦款式眾多，到底哪款手機CP值最高呢？各品牌的手機競爭激烈、功能推陳出新，包含品牌、處理器性能、甚至相機拍照功能都各有差異，那如何掌握挑選方向，找到適合自己的手機呢？請參考我們所整理中階手機的選購重點吧！



▼▼▼該如何挑選適合自己的手機？▼▼▼

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Android跟Apple有何差別？

Android與Apple手機兩大陣營各有優勢，該選哪家其實沒有標準答案，以下也整理出Android手機與Apple手機各自的優缺點，如果還不知道要選什麼手機，不妨參考以下符不符合自己的需求！

Android手機的3大優點

1. 功能、選項齊全：Android手機品牌、產品選項非常多，因此有滿足消費者各式各樣需求的旗艦機出現，例如，多媒體影音機、給手遊玩家設計的遊戲機，抑或是擁有高規鏡頭的拍照機，很適合重視特定功能或高規格的人。

2. 外型多樣：Android手機硬體推出通常會較Apple更新穎，外型設計也非常多樣又特殊，有時有也會經常推出黑科技，像是折疊螢幕手機、雙螢幕手機、捲軸螢幕手機等。

3. 價格便宜：Android手機的價格從低到高相當廣泛，如果不考慮價格較高的旗艦機，只是單純需要智慧型手機的特定功能，拍照、大螢幕、續航力等，其實花幾千元就能買到Android的中階手機。

iPhone的3大優點

1. 品牌價值：除了Apple旗艦機通常都會搭載最高規的晶片（Apple處理器）以外，許多使用Apple手機的人都對Apple這個品牌有很高的忠誠度，對iPhone外觀、軟體設計以及新功能著迷，而每年Apple的秋季發表會也總是能造成一股轟動。

2. 穩定、使用期限長：使用Android手機的人經常會發生，每當使用時間一久（一年半以上），速度就會越來越慢，但iPhone則幾乎不會發生。

3. 選擇簡單、固定：雖然擁有多樣性的選擇是優點，不過對有選擇障礙的人來說可能就不是這樣了，iPhone固定機型、機種其實有為Apple手機帶來很大的優勢。

手機效能怎麼看、哪款手機處理器較好？

想知道你的手機到底好不好，就主要就是要看手機的晶片（SoC：System on a Chip）了，也就是我們常說的處理器，它同時也是一台手機的核心，一台手機的SoC越強，就代表手機的心臟越強。

如果想知道自己的手機屬於高階、中階手機還是入門款，不妨可以查詢「最新版的手機天梯圖」，雖然各個評測網站會因為評測重點有些誤差，不過還是可以作為參考依據，可以初步了解自己想選購的手機等級大約落在什麼範圍。

螢幕刷新率是什麼？為什麼120Hz的用過就回不去？

近年手機螢幕的刷新率也成為大家選購手機的一大條件之一，尤其愛玩手遊的人，也會特別在乎這點。

螢幕刷新率代表手機螢幕每秒更新的次數，通常會以赫茲（Hz）表示，目前常見的手機螢幕刷新率通常介於是60Hz～144Hz之間，而螢幕刷新率120Hz，也代表螢幕每秒更新120次畫面。所以當手機螢幕刷新率越高，手機畫面就會更流暢，手機使用起來也會更順暢，這也是為什麼不少用過高螢幕刷新率的人，如果換回去低的手機，就總會覺得卡卡的。

手機容量多少夠用？3大指標幫你做決定

除了手機機型的選擇以外，選對手機容量也是一大重點，畢竟容量的大與小，價格差異也是天差地遠，以下整理出3大選擇指標，從平常的「使用習慣」選出最適合你的手機儲存空間！

輕度用量（128GB）：如果平時使用手機都是以上網、傳訊息、講電話等通訊為主，不會玩遊戲或安裝大量App，偶爾雖然會拍幾張照片紀錄，但比較少下載影片、音樂或是錄影，且平時也有定時在清理 手機內照片、App的人，預算有限的情況下，建議購買128GB的手機就會非常充足了！

中度用量（256GB）：如果你是喜歡錄影記錄生活點滴的人、重度的手遊玩家、又或者工作上需要囤大量照片，有在經營IG或粉專的人，平常懶得整理你的手機容量，就可以選擇容量256GB以上的手機，來避免遇到手機儲存空間不足的窘境。

高度用量（512GB以上）：而目前常見到的大容量512GB，甚至1TB以上的手機就非常適合，預算充足、工作使用上需要，或者喜歡拍攝高規格4Ｋ影片的人！

延伸閱讀：手機出現這3種情況就該換 與其擴充容量不如換新機仲著數

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手機電池越大越好嗎？各廠牌手機續航力一鍵查

出門一整天最在意的不外乎是手機的續航力，但選擇手機時可不能單看電池容量。同樣電池容量，在不同品牌、不同等級的機型續航能力也不盡相同，因為決定手機續航力條件有非常多，從一台手機的性能、處理器、網絡使用、螢幕亮度、系統、甚至電池本身都有影響。

就好比如果手機螢幕亮度越高就會感覺越耗電、使用5G網路會比4G耗電。因此，想了解手機續航力到底好不好，就可以多多參考國外評測網站的結果以及實際使用心得：手機續航力一鍵查

你的手機真的防水嗎？手機防水等級怎麼看？

手機防水程度經常以IPXX表示，IP代表國際防護等級認證（International Protection Marking），而IPXX的第一碼代表「防塵係數」，第二碼則是「防水係數」。假設是IP68防護程度就代表，防塵部分，可阻擋灰塵進入設備，而防水部分，則是可於水下1.5公尺內浸泡30分鐘。

不過值得注意的是，防水測試都是在「清水」環境中進行測試，因此即使是防水手機也只能抵抗清水、淡水，偏酸性的雨水、海水要盡量避免長時間，甚至直接接觸！

拍照好看的手機怎麼選？最新排行榜一次看

隨著網路科技融入我們的生活，拍照紀錄旅行中的美景、分享日常生活碎片，成為現代人的休閒娛樂之一，因此挑選手機拍照功能也變得至關重要，以下整理出4大挑選拍照手機的重點，如果還是不清楚的話，也可以直接參考手機鏡頭評測網站，來了解每台手機鏡頭的等級！

1. 像素：像素與拍出來的照片有直接關係，因此成為主要的參考依據之一，而通常像素越大畫質越精細，可輸出的相片尺吋也更大，不過也要注意檔案較大的問題，現代的手機普遍搭載2400萬像素的解析度，甚至也有1億像素的手機出現。

2. 鏡頭種類：依照不同使用情況，常見重要的手機鏡頭種類有，主鏡頭（含廣角鏡頭）、超廣角（容納更廣空間，適合拍攝團體照）、長焦鏡頭（適合拍攝遠景）、微距鏡頭（適合拍攝極近距離物體）、景深測距鏡頭（模擬景深效果）等。

3. 鏡頭光圈：手機鏡頭的大光圈在光線不足環境顯得非常重要，f數字越小代表光圈越大，也代表拍照時的進光量越多，現今手機的主鏡頭光圈多在f1.5～f2左右。

4. 防手震：之所以需要防手震是因為拍攝照片和影片時，手部的細微震動多少會影響成品的清晰度和流暢感。而防手震主要分為電子防手震EIS（體積較小、成本較低）、光學防手震OIS（不易降低畫質）兩種。

▼▼▼2022高CP值手機TOP10▼▼▼

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2022中階手機怎麼挑？效能佳、拍照強，網友熱議10大手機排行榜出爐】